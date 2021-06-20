Знаменитый фонтан, показанный на заставке сериала, также находился на территории студии. Если вам интересно увидеть здание, в котором якобы жили главные герои, вы можете найти его в Нью-Йорке по адресу: улица Бедфорд, 90, район Гринвич-Виллидж.

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Вест-Виллидж – это модный и изысканный район, где расположено множество дизайнерских бутиков и ресторанов. Причудливые улочки с домами, деревьями и скверами. В артистическом районе вы найдете множество уникальных баров и ресторанов с пианистами и театров.

Квартира Моники будет стоить около 5 200 – 5 700 долларов в месяц, если сдавать ее в аренду сегодня. Если бы Central Perk не подходил, "Друзья" скорее всего выпили бы вкусного кофе в кафе McNulty's Tea & Coffee Co, которое расположено очень близко к их дому.

Хоть и события сериала происходят в культовом Нью-Йорке, впрочем, он был снят на телестудии в Калифорнии.

Но что бы было, если бы события сериала "Друзья" происходили в Великобритании? В нашей подборке – 10 идеальных британских мест для съемок самого популярного сериала.

10 идеальных мест для съемок "Друзей" в Великобритании

Лондон Манчестер Ливерпуль Ноттингем Кардифф Эдинбург Брайтон Бирмингем Бристоль Лидс

Лондон

Первым местом, очевидно, будет Лондон. Один из самых красивых городов. Рейчел была бы в восторге! Росс был бы как дома в Музее естествознания.

Для "Друзей" было бы здорово жить в оживленном Ноттинг-Хилле. Повседневная и модная атмосфера, элитные рестораны и дома в пастельных тонах – идеально для того, чтобы Чендлер и его друзья могли назвать этот район своим домом.

Манчестер

Что, если бы "Друзья" гуляли по улочкам Манчестера? Если бы они хотели отправиться туда, то точно бы остались довольны. Моника, думаем, хотела бы иметь квартиру в центре города. Изысканные бары, независимые магазины, яркое величественное искусство, концертные площадки, живая музыка, художественные галереи делают Северный квартал еще одним идеальным культурным местом для отдыха.

Ливерпуль

"Друзья" смогут чувствовать себя в Мерсисайде как дома. Район канатных дорог в центре города находится в двух шагах от знаменитой реки Мерси и является домом для независимого кинотеатра и художественной галереи FACT, центра искусств Bluecoat и знаменитой церкви Святого Луки (St Luke's Bombed Out Church). В творческом и богемном районе бурлит жизнь с винтажными магазинами, кафе, несколькими ночными клубами и концертными площадками.

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Ноттингем

Творческий квартал центра Ноттингема – это очень красивая часть города. "Друзья", безусловно, могли бы чувствовать себя комфортно в Хокли. Хокли – необычный район, заполненный магазинами винтажной одежды, музыкальными и книжными магазинами, еще и тату-салонами. В этом веселом маленьком районе можно найти бесконечное количество коктейль-баров, необычных пабов и даже кинотеатры.

Кардифф

Столица Уэльса, Кардифф, была бы идеальным местом для проживания "Друзей". В частности, в зеленом районе Понтканна. Рядом находятся Центр искусств (Chapter Arts Centre) с живой музыкой и выставками, множество мультикультурных ресторанов, модных кафе и независимых магазинов. Понтканна станет лучшим местом для валлийских друзей. А кофейня Lufkin, вероятно, будет лучшим кафе для кардиффской версии "Друзей".

Эдинбург

Столица Шотландии Эдинбург с его причудливой элегантностью, наверное, привлечет "Друзей", чтобы они приехали и остались. Район Стокбридж – лучшее место. Эдинбург наполнен красивыми старинными вещами. Дома с террасами в георгианском и викторианском стиле "выглядывают" на улице района Стокбридж. В оживленном районе Water of Leith проживает множество состоятельных молодых специалистов. Ботанический сад идеально подойдет для воскресной прогулки.

Брайтон

В то же время почти весь Брайтон – рай для модников и модниц. Seven Dials – это веселый район с множеством кафе, ресторанов и элитных бутиков.

Бирмингем

В Бирмингеме царит удивительная мультикультурная атмосфера, как и в Нью-Йорке, и здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Ювелирный квартал в центре Бирмингема является домом для более чем 100 ювелирных магазинов, торговцев бриллиантами и ювелирных мастерских.

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Бристоль

Бристоль – веселый и необычный город с вкусной едой. Старый город – очаровательный район, известный своими историческими зданиями, крафтовым пивом и уличной едой со всего мира. Каждый из "Друзей" здесь найдет что-то для себя.

Лидс

Если бы "Друзей" снимали в этом городе, то они бы имели большее такси. Элитные рестораны, модные бутики, веселые бары, прекрасный парк – все, что нужно для спокойной и веселой жизни. А парк Chapel Allerton для утренней пробежки – заценят точно все "Друзья"! Хотя нет, не уверены насчет Фиби!