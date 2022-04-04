На двох стільцях, – акторка Дапкунайте засудила війну, виїхала з Росії, але не підтримує бойкот

Актриса литовського походження Інгеборга Дапкунайте, яка багато років жила і працювала в Росії, залишила країну-агресора. Вона зробила це одразу після того, як російські війська вдерлися на наші землі.

Дапкунайте каже, що їй слід було зробити це ще у 2014 році. Попри те, вона відмовляється звинувачувати всіх росіян у вторгненні та стурбована закликами бойкотувати все російське.

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Інгеборга Дапкунайте розповіла про війну в Україні та виїхала з Росії

В інтерв’ю литовському виданню LRT акторка розповіла про своє ставлення до війни Росії проти України.

Дапкунайте сказала, що засуджує "вторгнення російського уряду на територію України". Це була основна причинна її від'їзду.

Коли почалася війна, вранці 24 лютого мій світ змінився. Ми підписали листа про те, що ми проти війни, закликаючи до припинення воєнних дій в Україні. Там мій підпис, тому мені здається, що моя позиція ясна,

– сказала вона.

Дапкунайте рішуче заявила, що засуджує війну. Але, коли журналістка її спитала про те, чи вийшла б на сцену з людиною, яка відкрито підтримує Путіна, вона відповіла: "У кожного є право мати свою думку, і я маю її поважати. У мене інша думка, я засуджую війну, але митець є митець. Я не знаю (як би я повелася, – Кіно 24) у конкретному випадку, але вони мають право мати власну думку".

Таким чином, створюється враження, що литовська акторка Інгеборга Дапкунайте сидить на двох стільцях.



Інгеборга Дапкунайте засудила дії Путіна і покинула Росію / Фото LRT

Акторка сказала, що зараз опускається завіса між Росією та Заходом. І їй нібито боляче з приводу того, що росіяни не зможуть виїжджати закордон як раніше.

"Моє життя... весь світ руйнується. Нашою найбільшою радістю була можливість виїжджати з нашою театральною трупою та показувати свої роботи за кордоном – їхати з колишнього Радянського Союзу. А тепер це вже неможливо", – розповіла вона.

Дапкунайте також зізналася, що помилилася, коли не виїхала з Росії у 2014 році, коли анексували Крим.

Якби можна було передбачити майбутнє та змінити минуле... Але так, я помилявся. Я зробив помилку, і я не маю для себе виправдання,

– зауважила вона.

Актриса також згадала про Чулпан Хаматову, яка залишила Росію через війну, і розповіла про своїх друзів, яким соромно за те, що вони живуть в Росії.

Крім цього, зірка сказала, що "Війна Росії з Україною, ймовірно, є однією з найбільших подій 21 століття".

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Що відомо про Інгеборгу Дапкунайте

Одна з найуспішніших литовських акторок Дапкунайте зіграла разом із Бредом Піттом у фільмі "Сім років у Тибеті" (1997 рік) та Томом Крузом у найпершій частині фільму "Місія нездійсненна" (1996 рік). Вона також працювала у Великій Британії, хоча її найвідоміші роботи були на російській сцені та в кіно, наприклад, у фільмі Міхалкова "Стомлені сонцем" (1994 рік).

В одній зі своїх нещодавніх ролей Дапкунайте зіграла посла Росії в популярному норвезькому серіалі "Окуповані". У серіалі, дія якого відбувається найближчим часом, Росія окупує Норвегію, щоб контролювати її видобуток нафти. А посол Дапкунайте Ірина Сидорова – конфліктний лиходій цієї історії.