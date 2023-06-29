Таємниці, провокації, помста: що шанувальникам "Дюни" покажуть у другій частині фільму

Тімоті Шаламе та Зендая повернулися на планету Арракіс у "Дюні: Частина друга". Тож на нас чекає епічне продовження історії від Дені Вільнева.

Коли режисер Дені Вільнев і Warner Bros. Pictures оголосили, що розбивають класику наукової фантастики Френка Герберта "Дюна" на два фільми, шанувальники не одразу це схвалили. Але тоді ніхто й не згадав, що було, коли Девід Лінч спробував згладити історію у дві години ще в 1984 році.

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"Дюна 2": сюжет і трейлери

Щоб побачити кульмінацію епічного бачення Герберта, де могутні піщані черв'яки Шай-Хулуд почали війну, а імперії стікали кров'ю, нам потрібно було дочекатися касових зборів першої частини – і принаймні два роки, щоб зняти новий фільм.

І ось – друга частина вже майже готова, а також є два трейлери, які це підтверджують. Ролики сповнені приголомшливих краєвидів на планеті Гіді-Прайм і палаців планети Кайтайн.

"Дюна 2": дивіться перший трейлер

У другому трейлері показали одного з героїв – Крістофера Вокена, який зіграє падишаха-імператора Всесвіту. У центрі сюжету – продовження історії, в якій Пол Атрейдес разом з дівчиною Чані приєднається до корінних мешканців планети, щоб повернути владу своєму дому. І для цього вони придумають план помсти.

"Дюна 2": дивіться другий трейлер

Акторський склад "Дюни 2"

Флоренс П'ю – Ірулан

Однією із найцікавіших подій, на яку чекали усі шанувальники, стало знайомство з Флоренс П'ю в ролі принцеси Ірулан, цінної доньки імператора Шаддама IV із Дому Корріно (кого зіграє Крістофер Вокен). З королівських бібліотек центру сили Імперіуму, планети Кайтайн, Ірулан міркує: "У тінях Арракіса криється багато таємниць, але найтемніша з них може залишитися… що, якби Пол Атрейдес був ще живий?".

Це сигнал, що Ірулан і її батько будуть набагато активнішими персонажами в "Дюні: Частина друга", ніж у книзі.



Флоренс П’ю в ролі Ірулан / Скриншот

Остін Батлер — Фейд-Раута

Ось те, на що чекали багато людей: як би виглядав Елвіс Преслі, якби його виховувала найдемонічніша феодальна система у Всесвіті? Це також сміливий творчий вибір Вільнева, щоб Остін Батлер як Фейд-Раута Харконнен з дому Харконнен з’явився лисим вампірським принцом темряви.

Фейд-Раута — племінник барона Володимира Харконнена (Стеллан Скарсгард) і зіниця його ока. В останньому фільмі ми познайомилися зі старшим братом Барона та Фейда, останнього з яких Барон призначив замість мертвого герцога Літо Атрейдеса (Оскар Ісаак) на посаді правителя дому Арракіс.

Трейлер також натякає на те, наскільки декадентським став Дім Харконненів в їхньому рідному світі Гіді Прайм. Як і в романі, одна з ранніх сцен Фейда нарешті візуалізує гладіаторські арени, де Фейд весело бореться з в’язнями до смерті перед радісним натовпом (як римський імператор Коммод).

Остін Батлер в ролі Фейд-Раута / Скриншот

Леді Сейду – леді Марго Фенрінг

Заплутана феодальна система Дюни ще більше розширюється, коли ми знайомимося з Леа Сейду в ролі леді Марго Фенрінг. Як і леді Джессіка (Ребекка Фергюсон), леді Марго — Бене Гессерит, навчена їхнім темним мистецтвам, щоб бути супутницею дворянства. На відміну від леді Джесіки, Марго справді змогла вийти заміж за свого лорда, графа Фенрінґа, який свого часу був невдалим губернатором Арракіса. Це до того, як герцог Літо Атрідес отримав "подаровану" пустельну планету.

У першому фільмі Вільнева пропущена деталь сюжету, в якій леді Марго залишила зашифроване попередження леді Джессіці шукати зрадника серед неї на Дюні. Однак Марго, здається, відіграє набагато більшу роль, ніж навіть те, що написано в "Дюні: Частина друга". Як у фільмі, так і в романі її відправляють до Гіді Прайм, щоб спокусити Фейд-Раута, щоб Бене Гессерит могли отримати його ДНК для своєї програми. Судячи з трейлера, ми побачимо, наскільки успішна леді Марго. Чи може вона взяти на себе більш активну роль у вироках Бене Ґессерит щодо Джесіки?

Леді Сейду в ролі Леді Марго Фенрінг / Скриншот

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Що відбувається з Ребеккою Фергюсон

Одним із найпровокаційніших зображень у трейлері є обличчя Ребекки Фергюсон, покрите татуюваннями з нечітко натхненним арабським текстом. Тепер у неї також пряні очі. А от, що це означає – дізнаємося згодом.

Ребекка Ферґюсон / Vanity Fair

"Дюна 2" виходить в кінотеатрах України 3 листопада.