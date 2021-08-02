"Наш хамелеон": фанати не впізнали Джареда Лето у фільмі "Дім Ґуччі"

Нещодавно вийшов трейлер нового кримінального фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі". В ньому засвітилися світові знаменитості – Леді Ґаґа, Адам Драйвер, Аль Пачіно та Джаред Лето, якого фанати ледь впізнали в такому амплуа. Як актор змінив свою зовнішність для ролі Паоло Ґуччі – читайте далі на Kino 24.

Згадайте, як Джаред Лето виглядав в ролі Джокера ("Ліга справедливості Зака Снайдера"), Майкла Морбіуса ("Морбіус"), чи в образі Района ("Далласький клуб покупців"). Начебто, нас уже нічого б не мало дивувати. Всі перевтілення актора – унікальні, але в кінохіті "Дім Ґуччі" актор здивував, як вперше!

А ви вже бачили Леді Ґаґа жадає помсти в українському трейлері "Дім Ґуччі" – кримінальний кінохіт 2021 року

Джаред Лето в образі Паоло Ґуччі

Гримери постаралися так, що фанати ледь впізнали актора – сиві пасма волосся, густі темні вуса, масивне підборіддя, абсолютно інша зачіска – протилежна стилю Джареда Лето. Стилісти доповнили образ класичним костюмом із краваткою і бутоньєркою в нагрудній кишені.

Персональним постером в образі Паоло Ґуччі актор поділився у своєму інстаграмі.

Як підписники відреагували на такий образ актора

"Хто-небудь, дайте цій людині Оскар прямо зараз";

"Оце так трансформація!";

"Джареде, ти найкращий";

"Я дуже схвильована через цей фільм";

"Джареде, ти зробив чудову роботу! Не можу дочекатися!";

"Ти виглядаєш чарівно!";

"Вітаю з фільмом, Джареде, чекаю з нетерпінням";

"Оце так! Це шедевр!";

"Ось тут ти виглядаєш на свій вік";

"Дивовижна трансформація";

"Наш хамелеон".

В той же день актор опублікував і трейлер фільму "Дім Ґуччі": дивіться онлайн

Який сюжет кримінального "Дім Ґуччі"

Цей кримінальний трилер Рідлі Скотта – одна з найгарячіших кінопрем'єр 2021 року. Розповідає про інтриги та помсту в модному Домі Ґуччі. Режисер створив "Дім Ґуччі" у співпраці з модним домом Ґуччі. Зауважимо, що сама сім'я Ґуччі не володіє цим будинком із 1993 року. Дім моди надав продукції Скотта доступ до архівів гардероба для дизайну костюмів і реквізитів для фільму.

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У кінострічці, крім Джареда Лето, зіграють такі зірки: