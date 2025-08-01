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Кіно Кіноновини Перед виходом 2 сезону "Венздей": Дженна Ортега з'явилась на публіці в ефектному образі
1 серпня, 13:01
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Перед виходом 2 сезону "Венздей": Дженна Ортега з'явилась на публіці в ефектному образі

Марія Примич
Основні тези
  • Дженна Ортега вразила своїм образом на прем'єрі 2 сезону "Венздей", одягнувши сукню з колекції Ashi Studio FW25, туфлі Jimmy Choo та прикраси Rainbow K.
  • Акторка надихається стилем своєї героїні Венздей Аддамс.

Американська акторка Дженна Ортега вразила своїм образом на світовій прем'єрі 2 сезону серіалу "Венздей", де зіграла головну роль. Глядачі зможуть побачити першу частину вже 6 серпня, а другу – 3 вересня.

На захід, що пройшов у Лондоні, Дженна одягнула кутюрну сукню з колекції Ashi Studio FW25 від Енріке Мелендеса. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на People.

До слова Продовження культового жахастика: коли відбудеться прем'єра 2 сезону серіалу "Венздей"

Дженна Ортега на світовій прем'єрі 2 сезону "Венздей": як виглядала акторка? 

Для світової прем'єри 2 сезону серіалу "Венздей" Дженна Ортега обрала обтислу світлу сукню, яка чудово підкреслювала її фігуру. Свій образ дівчина доповнила туфлями Jimmy Choo і прикрасами Rainbow K. 

Манікюр акторки був нюдового кольору, тож він гармонійно поєднувався з її вбранням. Дженна зібрала волосся у хвіст і зробила ефектний макіяж: освітлені брови, ягідно-червоні губи, легкий фіолетовий відтінок на очах. 

Дженна Ортега на прем'єрі 2 сезону "Венздей" / Фото Getty Images

Дженна Ортега в ефектному образі показалася у Лондоні / Фото Getty Images

Уже не вперше Ортега надихається стилем своєї героїні – Венздей Аддамс. Під час зйомок 1 сезону серіалу акторка носила лише чорний одяг. 

Коли я працювала над серіалом "Венздей", я раптом носила лише чорне. Я не знала чому. З якоїсь причини моя шафа просто втратила весь свій колір, 
– говорила вона у березні 2023 року.

Дженна дотримувалася цього стилю і на червоних доріжках. Говорячи згодом про те, як надихнулась образами Венздей, акторка сказала: "Я точно відчуваю, що маю трохи більше готичного смаку, ніж у підлітковому віці"

До речі, раніше ми писали, що показали у трейлері 2 сезону серіалу "Венздей"