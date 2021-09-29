Дженніфер Еністон і Різ Візерспун у інтерв’ю The New York Times поділилися своїми враженнями щодо другого сезону "Ранкового шоу". Прем'єра серіалу відбулася 17 вересня 2019 року на каналі AppleTV,

Що відомо про серіал "Ранкове шоу"

Дебютний сезон "Ранкового шоу" вийшов на екрани у 2019 році та викликав чималий ажіотаж у світі, адже кіновиробники на прикладі провідного американського телеканалу автори проєкту порушили тему сексуальних домагань та наслідків харасменту у Голлівуді.

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Вони розповіли, наскільки чоловіки у сфері шоу-бізнесу можуть зловживати особистими кордонами підлеглих жінок. Телеведучі Алекс Ліві і Бредлі Джексон не побоялись говорити у прямому ефірі про ексколегу Мітча Кесслера, який зваблював молодих стажерок та змушував їх мовчати про проведену ніч разом.

Перший сезон серіалу закінчився скандальним звільненням Алекс Леві (Дженніфер Еністон) з телекомпанії. У другому сезоні Біллі Крудап (Корі, керівник мережі телеканалів) спробує повернути Алекс до справи і вона погодиться.



Дженніфер Еністон та Різ Візерспун у серіалі "Ранкове шоу" / Фото Apple TV+

Однак, тепер події у серіалі відбуваються на тлі пандемії коронавірусу, від якого постраждала й сама розробка серіалу. Пандемія та труднощі, з якими зіткнулось суспільство, будуть показані зі сторони інфоприводу для маніпуляцій думки глядачів. Також знайдуть відгук й протести Black Lives Matter.

Ми збираємося просто проігнорувати це (COVID-19 – Кіно 24)?

– розповів Майкл Елленберг, виконавчий продюсер і головний виконавчий директор Media Res (студії, що зняла серіал).

Як Дженніфер Еністон і Різ Візерспун прокоментували другий сезон "Ранкового шоу"

Мімі Ледер, режисер і виконавчий продюсер серіалу пояснила, що "другий сезон присвячений ідентифікації. Ми задаємо багато складних питань про культуру скасування, сексуальність, расу і тому подібне. Ми просимо наших персонажів зрозуміти, хто вони насправді".



Дженніфер Еністон та Різ Візерспун / Фото The New York Times

Як нам бути благородними щодо одне одного? А як щодо людей, які щиро каються або вчинили злочи – їх можна пробачити? Такі питання ставить Різ Візерспун, яка також говорить, що зміни в другому сезоні шоу відображають реальні зміни в кіноіндустрії.

Набагато більше уваги приділяється емоційному благополуччю людей. Все це складно, але я вдячна за більш безпечне робоче місце,

– доповнила акторка.

Наразі невідомо, чи буде шоу матиме третій сезон, але публіці все ще важливо, що "відбувається з публічними людьми, які опинилися в центр публічних скандалів".

Я сподіваюся, що ми відчуємо момент, щоб зупинитися, коли ми схвильовані, і побачити кожну справу такою, якою вона є, і використовувати належну правову процедуру. Це занадто просто, коли одним натисканням кнопки хтось просто зникає,

– сказала Дженніфер Еністон.

Як і перший сезон, другий має 10 серій, остання з яких вийде 19 листопада 2021 року.

"Ранкове шоу" 2 сезон: дивіться трейлер