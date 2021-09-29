Дженніфер Еністон розповіла, якими сумними виявились залаштунки "Друзі: Возз'єднання"

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон зізналася, що саме возз’єднання акторів залаштунками для спецпроєкту "Друзів” вийшло доволі сумним. Про причину такого неочікуваного результату читайте на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, нещодавно зірка розповіла про те, як вразили усіх учасників проєкту "Друзі" розмови та зустрічі у "рідних" стінах декорацій. Актори серіалу провели разом більше 10 років поруч і стали майже рідними один для одного, як і їх герої.

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Для видання The New York Times Дженніфер Еністон зізналася, що колишні колеги по знімальному майданчику відчували "блаженне невігластво", коли погодились на спецепізод возз’єднання,

Ми думали: наскільки весело буде повернутися на саме таку студію Stage 24, якою вона була, якою ми її залишили? Але це був удар у саме серце. Виявляється, подорожувати у часі не так просто,

– розповіла акторка.

Зйомки серіалу "Друзі" закінчились більше 15 років тому, у 2004 році. І Еністон запевнила, що тоді усі її колеги мали запал в очах та тримали "хвіст трубою", що свідчить про те, що усі вони були дуже оптимістично налаштовані на майбутнє.

Але на кожного з нас чекало багато. Жорсткі істини, зміни й втрати, немовлята, шлюби та розлучення, викидні,

– зазначила Еністон.

Варто загадати також, що після публікації трейлера спецепізоду "Друзі: Возз'єднання" шанувальники серіалу були стурбовані поведінкою та самопочуттям одного з учасників проєкту – Меттью Перрі. Це було викликано колишніми скандалами актора, які були пов'язані з алкоголем та наркотиками.

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