У п'ятницю, 15 серпня, Дженніфер Лоуренс святкує день народження. Акторці виповнилося 35 років. З нагоди ювілею Кіно 24 розповість про одні з найкращих стрічок за її участю.

"Зимова кістка" (2010)

17-річна Рі живе разом з матір'ю, яка втратила глузд, молодшими братом і сестрою. Сім'я ледве зводить кінці з кінцями. Їхній батько, який виготовляв наркотики для мафії, раптово зник, заклавши будинок і землю. Якщо чоловік не з'явиться на суді, майно конфіскують. Тому Рі вирішує розшукати тата за будь-яку ціну.

Цей фільм подарував Дженніфер Лоуренс, яка зіграла головну роль, першу номінацію на Оскар, що зробило її однією з наймолодших номінанток на премію. Вона продемонструвала беззаперечний талант.



Дженніфер Лоуренс у кіно / Кадр з фільму

"Американська афера" (2013)

Головний герой – професійний шахрай Ірвінг Розенфельд, який ще в дитинстві зрозумів, що чесно заробити на багате життя буде не просто. Відтоді він займався різними аферами та обманом. Та коли опинився під загрозою арешту, то почав вимушену співпрацю з коханкою і партнеркою Сідні Проссер.

Дженніфер Лоуренс зіграла Розаліну Розенфельд, дружину Ірвінга. Окрім постійних проблем, з яким стикається герой, над ним також зависають непрості стосунки з дружиною. Акторка підкреслює це, демонструючи хаотичний характер персонажки.



Дженніфер Лоуренс у кіно / Кадр з фільму

"Збірка промінців надії" (2012)

Колишній вчитель Пет повертається до рідного дому після кількох років у психлікарні. Він планує побороти депресію, знайти спільну мову з рідними й помиритися з колишньою дружиною. Але в реальному світі все не так просто, як здається. Однак у житті Пета стається знайомство з неймовірною дівчиною Тіффані.

Романтична комедія стала особливою завдяки захопливій хімії між Лоуренс та її колегою Бредлі Купером. Тіффані стала родзинкою фільму, додавши більше запалу та мінливості. За цю роль Дженніфер отримала Оскар.



Дженніфер Лоуренс у кіно / Кадр з фільму

Серія "Голодні ігри" (2012 – 2015)

Дженніфер Лоуренс чи не найбільше знають завдяки стрічкам про Катніс Евердін. Події розгортаються у державі Панем, що в постапокаліптичній Америці. Тут заможний Капітолій та 12 бідних районів. Як покарання за минуле повстання, щороку округи обирають 1 дівчину та 1 хлопця для змагань під назвою "Голодні ігри". Коли жереб падає на Прим, молодшу сестру Катніс, дівчин добровільно зголошується піти на арену.

Дженніфер Лоуренс продемонструвала приголомшливу й виняткову гру у серії фільмів. Саме це стало ключовим моментом для успіху стрічок.



Дженніфер Лоуренс у кіно / Кадр з фільму

Приквели до "Людей Ікс" (2011-2019)

Дженніфер Лоуренс також знялася у другій хвилі фільмів про "Людей Ікс", що розповідає про молоді роки відомих мутантів і події, що відбуваються до історії оригінальної трилогії.

Акторка зіграла Рейвен Даркгольм / Містік — мутантку з блакитною шкірою та здатністю змінювати зовнішність і голос, перевтілюючись у будь-кого. У цій версії франшизи вона показана як головна антагоністка.



Дженніфер Лоуренс у кіно / Кадр з фільму