Отямився після операції: Джеремі Реннер опублікував фото з лікарні й подякував шанувальникам
Джерело:Інстаграм Джеремі Реннера
Американський актор Джеремі Реннер вийшов на зв’язок після нещасного випадку, що стався на Новий рік. Зірка опублікував фото з лікарні та подякував фанам за підтримку.
1 січня під час прибирання снігу, спеціальна машина ратрак випадково наїхала на ногу Джеремі. Актор втратив багато крові й переніс дві операції.
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Джеремі Реннер в лікарні
Сьогодні в інстаграмі Джеремі опублікував фото з лікарні та подякував шанувальникам за теплі слова підтримки.
Дякую всім за добрі слова. Я розгублений, щоб щось писати. Але я посилаю любов усім вам,
– написав Реннер.
Допис актора прокоментували відомі актори та режисери Голлівуду, серед яких:
- Орландо Блум: "Молимось, брат";
- Кріс Еванс: "Жорсткий, як цвях. Люблю тебе, друже";
- Кріс Гемсворт: "Дружище, якнайшвидшого одужання. Надсилаю любов на твій шлях!";
- Кріс Пратт: "Продовжуй молитись, братику";
- Брати Руссо: "Посилаю всю нашу любов, брате, і надію на якнайшвидше одужання";
- Пол Беттані: "Люблю тебе, друже. Надсилаю тобі любов і зцілення";
- Тайка Вайтіті: "Мій брат, люблю тебе".
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