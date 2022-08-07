Джессіка Честейн на Київщині: все, що треба знати про візит – зворушливі фото та відео

Оскароносна американська акторка Джессіка Честейн, зірка фільму "Очі Таммі Фей", приїхала в Україну 7 серпня. Вона зустрілася із Зеленським, відвідала дитячу лікарню "Охматдит", виставку про наслідки російської окупації в художній галереї "ПінчукАртЦентр". Все, що треба знати про візит актриси, – читайте у матеріалі.

Зазначимо, Джессіка відома своїми ролями у серіалі "Сцени подружнього життя", фільмах "Очі Таммі Фей", "Інтерстеллар", "Небезпечна гра Слоун", Гра Моллі" та багато інших. У 2022 році зірка отримала свій перший Оскар. Те, що відомі світові знаменитості відвідують Україну під час війни – надзвичайно цінно, адже це ще один спосіб нагадати світові про жахливі події в Україні.

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Джессіка Честейн на Київщині: все, що треба знати про візит

Про візит зірки в Україну стало відомо 7 серпня. Вранці зірка відвідала "Охматидит", "ПінчукАртЦентр", зустрілася із Зеленським, Єрмаком, розмовляла з онкохворими дітками та сім’єю, яка постраждала від війни в Ірпені. Крім цього, актриса власними очима побачилі наслідки звірств російських окупантів на Київщині. Увечері 7 серпня Джессіка Честейн вирушила додому.

Зірка відвідала діток в "Охматдиті"

Перш ніж зустрітися із Зеленським, зірка завітала до столичної лікарні "Охматдит". Там вона розмовляла з дітками, яким вручила подарунки. Їй розповіли про роботу медичного центру під час війни. Як відомо, у лікарні перебувають діти із різних міст України, зокрема Херсона та Чернігова.

Джессіка Честейн в "Охматдиті": дивіться відео

Джессіка Честейн відвідала виставку в художній галереї "ПінчукАрТЦентр"

В художній галереї "ПінчукАрТЦентр" зірка відвідала виставку про наслідки російської окупації.

Джессіка Честейн в "ПінчукАрТЦентр": дивіться відео

Джессіка Честейн побачила зруйновані будівлі в Ірпені

Голлівудська знаменитість приїхала в Ірпінь і на власні очі побачила будинки, які зруйнували російські війська. "Разом із заступником голови Київської ОВА Віталієм Власюком Джессіка Честейн навідалася до однієї з ірпінських сімей, яка втратила житло під час російських обстрілів мирних будинків. Від свідків жахливих подій вона почула про факти воєнних злочинів окупаційних військ та все, що довелося пережити мирним людям під час воєнних дій у місті", – повідомили у телеграмі Київської обласної військової адміністрації.

Як відомо, Честейн висловила солідарність всьому українському народу та була вражена масштабами руйнувань, що по собі залишила армія росії.

Ми вдячні всім, хто підтримує нас і не залишає наодинці з жахливою трагедією. Дуже важливо, аби правду про війну в Україні, воєнні злочини росії на Київщині знав увесь світ. І саме всесвітньовідомі діячі культури можуть розповісти про це. Дякуємо Джессіці Честейн за підтримку та рішучість,

– зазначив Віталій Власюк.

Джессіка Честейн в Ірпені / Фото Київської обласної військової адміністрації

Зеленський зустрівся з акторкою

Президент у соцмережах поділився світлинами з зіркою. Зеленський подякував Чейстен, яка з перших днів війни підтримує Україну, та наголосив, що такі візити – надзвичайно цінні.

Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні,

– заявив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Честейн / Фото з фейсбуку Володимира Зеленського

Єрмак подякував американській акторці Джессіці Честейн за підтримку України

У телеграмі Єрмак повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським вони обговорили підтримку України та українців у війні проти росії.

"Дуже важливо, що всесвітньо відомі люди підтримують нашу державу у боротьбі за свободу. Завдяки цьому про події в Україні й злочини росіян знає весь світ. Правда на нашому боці", – написав він.

Вдячний за те, що Джессіка Честейн зголосилася приїхати до Києва. Слава Україні,

– наголосив Єрмак.

Чимало світових знаменитостей не побоялися приїхати в Україну під час війни. Все для того, аби підтримати, розказати всьому світові правду про геноцид українців у 2022 році та героїчний спротив українського народу.

Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Лієв Шрайбер, Бен Стіллер, Джессіка Честейн та інші, безумовно, допомагають в інформаційній боротьбі з ворогом.