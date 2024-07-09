Була там у 2022: Джессіка Честейн підтримала Україну після обстрілу "Охматдиту"

Відома американська актриса Джессіка Честейн відреагувала на обстріл дитячої лікарні "Охматдит". У своїй публікації знаменитість пригадала свій попередній візит до України та звернулася до своїх прихильників.

Честейн зазначила, що вона постійно слідкує за подіями в Україні й активно підтримує український народ у цей важкий час. Цього разу акторка також закликала своїх прихильників пожертвувати кошти для українців.

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Джессіка Честейн відреагувала на обстріл "Охмадиту"

Зірка опублікувала відеоролик, у якому показано її візит до лікарні "Охматдит" у 2022 році. У ролику Джессіка Честейн спілкувалася з дітьми, підтримуючи їх та піднімаючи їм настрій. Крім того, відео включає кадри моменту обстрілу лікарні, що стався 8 липня цього року, наголошуючи на жорстокості цієї атаки й на необхідності підтримки постраждалих.

Я відвідувала дітей у лікарні "Охматдит" у Києві у 2022 році, і сьогодні вранці російські ракети завдали удару по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже перебували в критичному стані, коли сталися ці атаки,

– написала Честейн.

Акторка наголосила на важливості лікарні "Охматдит" для здоров'я та добробуту всіх маленьких українців. Вона підкреслила, що цей медичний заклад відіграє ключову роль у наданні допомоги дітям, які потребують медичної допомоги.

У своєму зверненні Джессіка Честейн закликала усіх небайдужих людей зробити пожертви для підтримки постраждалих дітей та лікарні після жорстокого обстрілу, спричиненого російською агресією, аби забезпечити їх необхідними ресурсами та допомогою у цей складний час.