Актора Джеймі Фокса забрали в лікарню прямо зі зйомок фільму з Кемерон Діаз
Джерело:TMZ
У Атланті відбуваються зйомки нового фільму "Знову у справі" з Джеймі Фоксом та Кемерон Діас, яка повернулася в кіно після 9-річної перерви. В одній зі сцен акторові стало погано, його одразу доправили до лікарні.
Що сталося з Фоксом – наразі невідомо. Але представники зірки зазначають, що його стан покращився, він вже говорить і навіть жартує.
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Актора Джеймі Фокса забрали в лікарню прямо зі зйомок
Нам сказали, що невідкладна медична допомога була серйозною і лікарі досі не розібралися, що з ним трапилося. Нам сказали, що він пробуде в лікарні ще як мінімум кілька днів, доки лікарі робитимуть аналізи,
– повідомили інсайдери.
Стрічка "Знову у справі" (Back in Action) – комедійний бойовик, знятий режисером Сетом Гордоном за сценарієм, який він написав у співавторстві з Бренданом О'Браєном, а в головних ролях — Джеймі Фокс, Кемерон Діас, Кайл Чендлер і Гленн Клоуз. Розповсюдження фільму планується через стрімінговий сервіс Netflix. Сюжет наразі тримають у секреті.
Оскароносний актор Джеймі Фокс прославився у фільмі "Джанго звільнений". Крім цього, він зіграв у таких стрічках:
- "Нестерпні боси";
- "Нова Людина-павук 2. Висока напруга";
- "Людина-павук: Нема шляху додому",
- "Денна зміна",
- "Вони клонували Тайрона",
- "Бродяги".