Зірка "Все завжди і водночас" підтримала українців після ракетного удару в Дніпрі
Джерело:Джеймі Лі Кертіс
Американська акторка Джеймі Лі Кертіс підтримала український народ після ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Трагедія сталася 14 січня.
Зірка у соцмережах показала фото українців та опублікувала їхні історії. Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі загинули 46 людей, шестеро з них – діти.
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Джеймі Лі Кертіс підтримала українців
Зірка "Все завжди і водночас" розповіла, що, попри війну в Україні, життя українців часом протікає майже нормально. Проте в одну мить все може змінитися. Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі акторка назвала "одним із найбільш смертоносних нападів на мирних жителів з перших тижнів війни".
"Загинуло 46 людей, зокрема шестеро дітей, і 80 поранено, це був один із найбільш смертоносних нападів на мирних жителів з перших тижнів війни. Перші два знімки: Ольга Афанасьєва та її чоловік Олег Валовий у лікарні. Коли вдарила ракета, вони сиділи за кухонним столом, вона лівим боком до вікна, він перед ним. Через вибухову хвилю вилетіло вікно, і скло та уламки рознесли половину обличчя Афанасьєвої. Але основний удар прийняв її чоловік. Третій кадр: Ольга Усова, 36-річна стоматологиня, і її подруга Ірина Саламатенко, які випадково проходили повз у спортзал, що тільки-но відкрився, коли в них влучила ракета", — написала Джеймі Лі Кертіс в інстаграмі.
Джеймі Лі Кертіс підтримала українців: дивіться фото та відео
Востаннє Джеймі Лі Кертіс знялася у таких фільмах:
- "Ножі наголо";
- "Хелловін вбиває";
- "Все завжди і водночас";
- "Хелловін. Кінець";
- "Бордерлендс".
24 січня оголосили номінантів на 95-у щорічну премію Оскар. Джеймі Лі Кертіс номінували у категорії "Найкраща акторка другого плану" за фільм "Все завжди і водночас".
Важливо про терористичний удар Росії по багатоповерхівці у Дніпрі
- Вдень 14 січня російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку у Дніпрі. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано під'їзд.
- Сотні дніпрян допомагали рятувальникам розбирати завали. Зокрема, до роботи долучилися і діти.
- Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що у будинок влучила така ж ракета, якою раніше били по торговому центру в Кременчуку. Зокрема, Х-22.
- Розбирати завали завершили лише 17 січня.
- Загалом внаслідок російського терористичного удару загинули 46 людей. Шестеро з них – діти. Ще 79 людей отримали травми.
- Воєнному злочинцю Олегу Тимошину – командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії – повідомили про підозру за статтею "Порушення законів та звичаїв війни". Йому загрожує довічне ув'язнення.