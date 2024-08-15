Померла Джина Роулендс – зірка фільму "Щоденник пам'яті"

Акторка Джина Роулендс померла у віці 94 років. Найбільше її знали за роль у знаменитому фільмі "Щоденник пам'яті".

Зірка фільму "Щоденник пам'яті" Джина Роулендс близько 5 років боролася з хворобою. Про втрату повідомив син акторки.

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Джина Роулендс померла у своєму будинку в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія. Її близькі були поряд.

Офіційно невідомо, яка саме причина смерті акторки. Однак у червні цього року її син Нік Кассаветіс повідомив, що його мати бореться з хворобою Альцгеймера. У фільмі "Щоденник пам'яті" вона, власне, й зіграла жінку з деменцією.



Джина Роулендс / Фото IMDb

Чим відома Джина Роулендс