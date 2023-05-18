Популярний серіал Netflix "Джинні і Джорджія" продовжили на 3 і 4 сезони

Серіал "Джинні і Джорджія" матиме продовження. Компанія Netflix заявила, що працює над розробкою 3 і 4 сезонів. Що актори кажуть про нові серії "Джинні і Джорджія" – читайте далі.

Прем'єра другого сезону "Джинні і Джорджії" відбулася в січні 2023 року, і серіал став одним з найпопулярніших шоу Netflix за всю історію. В результаті він повернеться ще на два сезони.

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Серіал "Джинні і Джорджія" продовжили на 3 і 4 сезони

Драмедія з Бріанною Гові та Антонією Джентрі в головних ролях розповідає історію родини Міллер, яка переживає злети та падіння у житті після переїзду до нового міста.

Шоуранерка Дебра Фішер запевнила, що кожен з акторів зміг зробити це шоу світовим хітом з більш ніж 500 мільйонами переглядів (і це число продовжує зростати).

Наразі деталі сюжету тримають у секреті, проте ми можемо нагадати про головні сюжетні лінії другого сезону:

Велике весілля Джорджії та Пола з вибуховим фіналом;

Джіні та Маркус знову розлучаються;

Гіл повертається на сцену;

Складні відносини між Джорджією та Остіном;

Новий любовний інтерес Джо;

Сара Вейсґлесс знову зійшлася зі своїм колишнім.

Другий сезон закінчується тим, що на весілля Джорджії вриваються полісмени й заарештовують Джоджію.

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Що говорять актори та знімальна група про потенційний 3 сезон

У розмові з DigitalSpy Натан Мітчелл, який зіграв Зіона Міллера, сказав: "Мені хотілося б подивитися, як справи з Симоною. Я думаю це завжди весело".

Антонія Джентрі та Фелікс Меллард сказали EOnline, говорячи про відносини своїх персонажів: "Я думаю, що вони завжди будуть у житті один одного", доповнивши: "У них є щось особливе, у них є порозуміння один з одним".

Дебра Фішер сказала The Wrap: "Ми знаємо, де починається і закінчується 3-й сезон, і ми знаємо, чим закінчиться гра".

Лемперт також заінтригував: "Мілери тепер в одній команді, вони єдиний фронт, і це цікаво; ми ніколи не бачили цього раніше".

Один із фанатів серіалу "Джинні і Джорджія" передбачає, що Пол може померти наступного сезону, зазначивши: "Шоу триватиме ще як мінімум два сезони, тому Джорджія ніяк не зможе бути одружена весь цей час, враховуючи її романтичні сюжетні лінії як основну частину шоу".

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