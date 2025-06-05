На Netflix відбулась довгоочікувана прем'єра 3 сезону культового серіалу "Джинні й Джорджія"

5 червня 2025 року вийшов третій сезон популярного серіалу на Netflix під назвою "Джинні й Джорджія". Це популярна драматична комедія про непрості стосунки матері та доньки.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix. У матеріалі дізнаєтесь більше подробиць нового сезону.

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Що відомо про 3 сезон серіалу "Джинні й Джорджія"

Відомо, що у третьому сезоні буде 10 епізодів і всі вони вже доступні для перегляду на Netflix.

Більше драми. Більше почуттів. Більше безладу. Готові, персики?

– йдеться в дописі.

Нагадаємо, другий сезон завершується арештом Джорджії, а її родина опиняється на зламі довіри, любові та правди, тож сім'я опиняється під загрозою.

У третьому сезоні Джинні буде намагатись розібратись з собою і знайти опору у цьому нестабільному світі, повному брехні та несправедливості.

"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

І поки Пол, Джо та інші персонажі стикатимуться із випробуваннями, які змінять усе, минуле знову і знову буде нагадувати про себе.

Справжні прихильники стрічки уже з нетерпінням очікують перегляду найновіших епізодів. Тому годі гаяти часу, 3 сезон уже чекає на вас!

До речі, якщо ви надаєте перевагу перегляду стрічок на Netflix, то зверніть увагу на найпопулярніший високорейтинговий бойовик, який став фаворитом українців на стримінговій платформі.