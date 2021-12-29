Джоан Роулінг все-таки з'явиться у святковому спецепізоді "Гаррі Поттера"

Авторка романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг таки з'явиться у документальному фільмі "Повернення у Гоґвортс". Святковий епізод присвячений 20-річчю прем'єри першого фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Нагадаємо, що раніше стверджувалося, що творці спеціального випуску не збираються запрошувати авторку оригінальних книг на святкування. Фанати письменниці обурилися та зв'язали таке рішення зі скандалом, у який влипла Роулінг через свої коментарі про трансгендерів.

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Що трапилося

Роулінг серйозно розкритикували у червні 2020 року, коли вона заявила про антитрансгендерну позицію у твітері. Її звинуватили у трансфобії, тоді ж зірки Денієл Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Ґрінт виступили проти її висловлювань і підтримали трансгендерів.

Джоан Роулінг з'явиться у спецепізоді "Повернення у Гоґвортс"

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Зрештою стало відомо, що авторка оригінальних історій про Гаррі Поттера таки візьме участь у спецепізоді. Там актори обговорюватимуть, наскільки сильно книги Роулінг вплинули на тисячі людей і на них особисто, після чого в кадрі покажуть і саму письменницю.

Одна з причин, чому я так захоплююся Роулінг, – це її здатність повернути людям любов до читання,

– говорить Редкліфф.

Прем'єра екранізації першого роману про юного чарівника "Гаррі Поттер та філософський камінь" відбулася 16 листопада 2001 року.

Спецепізод "Повернення у Гоґвортс" вийде на HBO Max 1 січня 2022 року.

"Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу" 2022: дивіться трейлер