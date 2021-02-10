Зак Снайдер описав сцену Джокера з "Ліги справедливості" та розкрив його зовнішність: фото

Зак Снайдер повністю розкрив образ Джареда Лето в образі Джокера. Невдовзі ми побачимо його у новому супергеройському фільмі "Ліга справедливості Зака Снайдера".

Джокер Снайдера вже не має татуювань і виглядає більш звісно. Він одягнений в лікарняний халат зі значками правоохоронних органів і хірургічну маску.

До теми Зак Снайдер опублікував кадр з "Ліги справедливості": у Джокера буде новий образ

Джокера в цьому сценарії описують як духа з "Різдвяної пісні" Чарлза Дікенса, який аналізуватиме образ Бетмена та мотивуватиме героя.

Саме класне в цій сцені те, що Джокер говорить безпосередньо з Бетменом про Бетмена. Це Джокер, який аналізує Бетмена, те, хто він і що він. Це той епізод, який, як мені здається, заслужили фанати всесвіту DC,

– сказав Снайдер.

Також в сцені розкриють, чому у фільмі "Бетмен проти Cупермена" у Темного лицаря була карта лиходія на пістолеті.



Новий образ Джокера у "Лізі справедливості Зака Снайдера" / Фото Vanityfair

Новий трейлер фільму "Ліга справедливості Зака Снайдера" покажуть 14 лютого.

Режисерська версія стрічки з чотиригодинним хронометражем вийде на HBO Max 18 березня.

З дітьми фільм подивитися не вдасться. Адже кінокартина отримала "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається.

"Ліга справедливості Зака Снайдера" сюжет

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів.

Акторський склад:

У стрічці зіграє багато відомих акторів, яких ми бачили у попередніх фільмах DC, зокрема: