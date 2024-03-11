Як 50 років тому: Джон Сіна голяка оголошував переможця Оскара-2024
На 96 церемонії премії Оскара ведучий Джиммі Кіммел пригадав інцидент, який відбувся десятки років тому. Тоді голий чоловік вибіг на сцену під час оголошення результатів.
Цього року ведучий вдало пожартував з Джоном Сіною. Дивіться відео, як вони обіграли ситуацію, а також, чому американський реслер голяка оголошував результати у номінації.
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Джон Сіна голяка оголошував результати номінації
Джиммі Кіммел пригадав, як у 1974 році ведучий Девід Нівен запросив легендарну актрису Елізабет Тейлор для оголошення наступного лауреата Оскара, а на сцені з'явився голий правозахисник і представник гей-спільноти Роберт Опель.
Цього року "за сценарієм" ведучого на сцену повинен був вибігти голий Джон Сіна. Однак американський реслер пожартував, що це погана ідея. Та все ж йому довелось голяка оголошувати результати номінації.
Скандальні ситуації на церемоніях Оскара
Протягом майже 100-річної історії кінопремії неодноразово перебували на перших сторінках ЗМІ, в тому числі через великі скандали на своїй сцені.
- Помилкові переможці – під час церемонії у 2017 році Воррен Бітті та Фей Данаєй, відкривши конверт із назвою переможного фільму, оголосили, що найкращим фільмом став мюзикл "Ла-Ла Ленд". Пізніше виявилось, що виникла помилка, і переможцем мали назвати фільм "Місячне світло".
- Голий гей-правозахисник на сцені – на сцену вибіг голий Роберт Опель.
- Вілл Сміт вдарив Кріса Рока – Кріс Рок невдало пожартував зі стрижки дружини Вілла Сміта. За це актор дав йому ляпаса.
- Образа корінних народів Америки – у 1973 році Марлон Брандо, виконуючи роль Віто Корлеоне в "Хрещеному батьку", був номінований на Оскар, але відмовився від премії. Замість нього на сцену вийшла Сашін Літтлфезер, яка представилася апачі, і зачитала заяву від актора, де пояснювалася його відмова як протест проти політики дискримінації індіанців.
- Неправильна вимова імені – Джон Траволта опинився в комічній ситуації під час Оскара-2014. Актору доручили запросити на сцену співачку Ідіну Мензел для виконання пісні "Let It Go" з анімаційного фільму "Крижане серце", проте він неправильно вимовив її ім'я.