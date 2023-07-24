Джонні Депп знепритомнів і потрапив до лікарні: що з ним сталося

Зірка "Піратів Карибського моря" Джонні Депп скасував свій виступ у Будапешті. Напередодні концерту йому стало погано і він опинився у лікарні.

Актор знепритомнів у своєму готельному номері, де пізніше його знайшли колеги з групи Hollywood Vampires. Яка причина поганого самопочуття Деппа – наразі невідомо.

Дивіться також Зрада скасовується: у Джонні Деппа вперше прокоментували чутки про візит до Москви

Джонні Депп непритомним потрапив до лікарні

Колеги миттєво зреагували й викликали швидку допомогу. 60-річний актор зараз перебуває під наглядом лікарів. Один з інсайдерів видання Blikk припускає, що Депп міг перебувати під впливом заборонених препаратів.

Ми так багато чули, що Депп занадто багато тусувався, він навіть не міг вийти з готелю. Ми також чули, що йому викликали лікаря, щоб перевірити чи не було в його організмі чогось забороненого,

– сказав інсайдер.

Джонні Депп / Yahoo

Нагадаємо, нещодавно ширилися чутки про те, що Джонні Депп нібито планує відвідати Москву восени. Втім, інформація виявилася фейковою: у близькому оточенні актора розповіли, що артист не має наміру їхати в Росію.