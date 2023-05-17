Не витримав під час 7-хвилинних овацій: Джонні Депп розплакався на Каннському кінофестивалі

Джонні Депп зіграв головну роль у фільмі "Фаворитка", який відкрив Каннський кінофестиваль 16 травня. Під час овацій після прем’єри актор не стримав сліз.

Джонні Депп отримав очікувану реакцію публіки. Овації після прем’єри "Фаворитки" тривали 7 хвилин. Відео цього моменту вже "гуляє" соцмережами.

Дивіться також Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю 2023

Джонні Депп розплакався на Каннському кінофестивалі 2023

Каннський кінофестиваль 2023 року відкрився прем’єрою історичної драми "Фаворитка" (La Favorite) режисерки Майвенн. У ній Джонні Депп зіграв французького короля Людовіка XV. "Фаворитку" називають "поверненням" Джонні у кіно після гучного судового розгляду минулого року з його колишньою дружиною Ембер Герд. Обидві сторони звинувачували одна одну у фізичному насильстві та образливих висловлюваннях.

Відео, як Джонні Депп реагує на овації, викликало справжній захват у фанів, вони пишуть у твітері: "Заслужено! Браво!", "Боже мій, я люблю кожну мить цього дня для нього. Браво, Джонні Депп!", "Так пишаюся ним", "Вітаємо, Джонні! Це підтвердження та виправдання у всій красі!".

Однак, деякі користувачі були незадоволені тим, що Джонні вітали на престижному фестивалі. Один написав у соцмережах: "Так огидно, що ви його зображаєте". Інші наголошували не забувати звинувачення у насильстві, висунуті проти Джонні його колишньою дружиною, актрисою Ембер Герд: "Я відчуваю запах вчорашнього віскі та несвіжих цигарок", "Це було 3 хвилини (оплески стоячи), і у нього сльози на очах, тому що він п’яний і вживає наркотики".

Зверніть увагу Про країну дикунів і бидла, – відомий сценарист "розніс" фільм "Люксембург, Люксембург"

Раніше в інтерв’ю Variety директор Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо розповів про потенційну негативну реакцію на відкриття фестивалю фільмом "Фаворитка". Він сказав: "Я взагалі не вважаю фільм Майвенн спірним вибором, тому що, якби Джонні Деппу заборонили працювати, все було б інакше, але це не так… Ми знаємо лише одне: він виграв судову справу, і це фільм не про Джонні Деппа".

"Фаворитка": дивіться трейлер фільму

Водночас фанати Ембер Герд закликають критикувати Каннський кінофестиваль через "представлення гвалтівників" на заході. У соцмережах вони запустили кампанію з хештегом #CannesYouNot. "Здається, Канни пишаються своєю історією підтримки ґвалтівників і кривдників", – написала журналістка Барлоу, яка є подругою Герд.