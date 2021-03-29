Джордж Мартін підписав контракт з HBO на 5 років, – ЗМІ

Автор популярного серіалу "Гра престолів" Джордж Мартін продовжив співпрацю з HBO. Письменник підписав контракт на 5 років, упродовж яких створить нові проєкти для стрімінгової платформи.

За словами інсайдерів, Джордж Мартін отримає за нові сценарії восьмизначні суми. Наразі є кілька проєктів по "Грі престолів", які будуть реалізовані найближчим часом.

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Ще у лютому 2021 року головний директор по контенту HBO та HBO Max Кейсі Блус заявив, що ведуться перемовини із Джорджем Мартіном. Тоді виданню Deadline він пояснив, що планують розвивати й інші проєкти, не пов'язані з "Грою престолів".

Ми обговорюємо інші напрямки, які теж важливі. Світ Джорджа Мартіна настільки великий, в ньому цікаве не тільки те, що він великий, але в нього є ще багато дорожніх карт з точки зору історії,

– прокоментував Кейсі Блус.

Які проєкти випустить HBO