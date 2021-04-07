Їй слід заткнутися, – інсайдери згадали, як режисер "Ліги справедливості" погрожував Галь Гадот

У березні 2021 року у мережі презентували режисерську версію "Ліга справедливості Зака Снайдера". Виявилось, що у 2017 році зйомки не обходились без скандалу. За словами інсайдерів, режисер Джосс Відон мав конфлікт з актрисою Галь Гадот і вдавався до погроз.

Видання The Hollywood Reporter отримало ексклюзивні деталі про скандал на зйомках "Ліги справедливості". Після того, як Зак Снайдер покинув проєкт, режисерське крісло зайняв Джосс Відон. У нього було своє бачення сюжету, яке зовсім не збігалось із думкою акторів.

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Інсайдери розповіли, що Галь Гадот була не задоволена тим, що її героїня стає безжальною і використовує свою силу дедалі агресивніше. Такий образ, створений у "Лізі справедливості" міг зашкодити майбутньому проєкту "Диво-жінка 1984", тому актриса обговорила це з керівництвом Warner Bros.

Зауваження аж ніяк не сподобались Джоссу Відону. Інсайдери розповідають, що чоловік зневажливо коментував репліки Галь Гадот і навіть погрожував її кар'єрі. Окрім цього, режисер принижував свою колегу Петті Дженкінс, яка є автором "Диво-жінки". В одній з бесід Відон хизувався, що провчить актрису.

Він сказав їй, що він тут постановник, і що їй слід заткнутись і читати свої репліки. А ще, що він може зробити так, щоби вона виглядала неймовірно безглуздо в цьому фільмі,

– розповів інсайдер.

Джерела повідомляють, що конфлікт на зйомках "Ліги справедливості" завершився тим, що Галь Гадот і Петті Дженкінс звернулись до керівників Warner Bros. та залагодили всі спірні питання.

Скандали з Джоссом Відоном

Галь Гадот не одна потерпала від емоційних нападів Джосса Відона. У лютому 2021 року зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" Каризма Карпентер заявила, що режисер принижував її на зйомках. В період вагітності актриси Відон називав її товстою, а після народження дитини "безцеремонно звільнив" з серіалу. Окрім цього, режисер дорікав Каризмі, чому вона не зробила аборт.

Підтримали колегу актриси Сара Мішель Геллар і Ембер Бенсон.

Знімальний майданчик "Баффі" був токсичним середовищем, і все починається зверху. Карпентер каже правду, і я підтримую її на 100%. За цей час нам було завдано великої шкоди, і багато хто з нас все ще перетравлює його 20 з гаком років потому!

– наголосила Ембер Бенсон.

"Ліга справедливості": коротко про фільм

Режисером "Ліги справедливості" від початку був Зак Снайдер. Однак через суїцид доньки він покинув проєкт, відзнявши більшу частину сцен. Замінив Снайдера його колега Джосс Відон.

Проєкт вийшов на великі екрани у 2017 році. Тоді всі експерти розкритикували "Лігу справедливості", заявивши, що стрічка не має ані похмурості в стилі DC Comics, ані розкриття суперсил головних героїв.

Відомо, що Джосс Відон переписував сценарій під час зйомок, оскільки бачив цей фільм інакше, аніж Зак Снайдер.

18 березня 2021 року у мережі презентували "Лігу справедливості Зака Снайдера". Режисер працював над нею безкоштовно та не використав жодного кадру, знятого Джоссом Відоном.

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