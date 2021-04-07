Їй слід заткнутися, – інсайдери згадали, як режисер "Ліги справедливості" погрожував Галь Гадот

Джерело:The Hollywood Reporter
У березні 2021 року у мережі презентували режисерську версію "Ліга справедливості Зака Снайдера". Виявилось, що у 2017 році зйомки не обходились без скандалу. За словами інсайдерів, режисер Джосс Відон мав конфлікт з актрисою Галь Гадот і вдавався до погроз.
Видання The Hollywood Reporter отримало ексклюзивні деталі про скандал на зйомках "Ліги справедливості". Після того, як Зак Снайдер покинув проєкт, режисерське крісло зайняв Джосс Відон. У нього було своє бачення сюжету, яке зовсім не збігалось із думкою акторів.
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Інсайдери розповіли, що Галь Гадот була не задоволена тим, що її героїня стає безжальною і використовує свою силу дедалі агресивніше. Такий образ, створений у "Лізі справедливості" міг зашкодити майбутньому проєкту "Диво-жінка 1984", тому актриса обговорила це з керівництвом Warner Bros.
Зауваження аж ніяк не сподобались Джоссу Відону. Інсайдери розповідають, що чоловік зневажливо коментував репліки Галь Гадот і навіть погрожував її кар'єрі. Окрім цього, режисер принижував свою колегу Петті Дженкінс, яка є автором "Диво-жінки". В одній з бесід Відон хизувався, що провчить актрису.
Він сказав їй, що він тут постановник, і що їй слід заткнутись і читати свої репліки. А ще, що він може зробити так, щоби вона виглядала неймовірно безглуздо в цьому фільмі,
– розповів інсайдер.
Джерела повідомляють, що конфлікт на зйомках "Ліги справедливості" завершився тим, що Галь Гадот і Петті Дженкінс звернулись до керівників Warner Bros. та залагодили всі спірні питання.
Галь Гадот не одна потерпала від емоційних нападів Джосса Відона. У лютому 2021 року зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" Каризма Карпентер заявила, що режисер принижував її на зйомках. В період вагітності актриси Відон називав її товстою, а після народження дитини "безцеремонно звільнив" з серіалу. Окрім цього, режисер дорікав Каризмі, чому вона не зробила аборт.
Підтримали колегу актриси Сара Мішель Геллар і Ембер Бенсон.
Знімальний майданчик "Баффі" був токсичним середовищем, і все починається зверху. Карпентер каже правду, і я підтримую її на 100%. За цей час нам було завдано великої шкоди, і багато хто з нас все ще перетравлює його 20 з гаком років потому!
– наголосила Ембер Бенсон.
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