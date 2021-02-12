Режисера "Месників", "Ліги справедливості" та "Баффі" звинуватили в жорстокій поведінці

Відомого американського режисера та сценариста Джосса Відона звинуватили в жорстокій поведінці. Передусім, мова йде про "токсичну обстановку" на зйомках серіалу "Баффі – переможниця вампірів".

Акторка Каризма Карпентер, яка грала у "Баффі" Корделію Чейз, заявила про моральні знущання з боку Джосса Відона. Її підтримали й інші актори серіалу.

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Вона розповіла, що хоч і минуло 20 років, вона все одно досі не може забути ці образи, тож вирішила перестати тримати язик за зубами. За словами акторки, в період вагітності Відон обзивав її товстою, маніпулював її жіночністю та вірою, а після народження малюка "безцеремонно звільнив". Також він дорікав їй, чому вона не зробила аборт.

Джосс Відон неодноразово зловживав своєю владою, працюючи разом на зйомках "Баффі – переможниця вампірів" і спінофу "Ангела". Він вважав це потішним, але посилив моє занепокоєння щодо роботи, позбавив мене сили й віддалив мене від моїх однолітків. Тривожні інциденти викликали хронічний фізичний стан, від якого я все ще страждаю. З важким серцем я кажу, що впоратися складно,

– розповіла Карпентер.

У її заяві також йдеться про те, що вона підтримує актора "Ліги справедливості" Рея Фішера, який ініціював розслідування WarnerMedia після того, як звинуватив Відона в образливій поведінці на знімальному майданчику.

Реакція інших акторів серіалу

Інші актори серіалу підтримали Карпентер та підтвердили непрофесійну поведінку режисера.

Зокрема, Сара Мішель Геллар, яка зіграла саму Баффі, написала, що пишається тим, що її ім'я асоціюється з Баффі Саммерс. Але разом з тим вона не хоче, аби її назавжди асоціювали з ім'ям Джосс Відон. При цьому вона додала, що сильно фокусуватися на цій темі не збирається, оскільки хоче більше присвятити себе своїй сім'ї. Але додала, що підтримує усіх, хто пережив насильство і пишається їхніми висловлюваннями.

Мішель Трахтенберг, яка виконала роль сестри Геллар, теж розповіла про "неналежну поведінку" Відона, від якої вона постраждала в підлітковому віці.

Ембер Бенсон, яка зіграла у серіалі Тару Маклей, теж долучилася до звинувачень.

Знімальний майданчик "Баффі" був токсичним середовищем, і все починається зверху. Карпентер каже правду, і я підтримую її на 100%. За цей час нам було завдано великої шкоди, і багато хто з нас все ще перетравлює його двадцять з гаком років потому!,

– розповіла Маклей.

Натомість реакції від Джосса Відона поки що немає.