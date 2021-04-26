Елегантні та розкішні: знаменитості у чорних сукнях на червоній доріжці Оскару-2021

Нарешті відбулась церемонія Оскару, на яку всі так довго чекали. Найталановитіші актори й режисери отримали свої статуетки, а окрім того, змогли "вигуляти" вишукані вбрання, які підібрали для червоної доріжки.

Грандіозна церемонія Оскару-2021 відбулась в Лос-Анджелесі у ніч з 25 на 26 квітня. Зважаючи на пандемію коронавірусу, нагородження проходило з певними обмеженнями. Зокрема, на святі були присутні тільки номінанти, а захід проводився у двох залах – у знаменитому Dolby Theatre й на залізничній станції Union Station.

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Незважаючи на це, церемонія Оскару-2021 змогла перенести всіх глядачів у справжнє розкішне кіно з найкращими вбраннями на зірках та вишуканими фотозонами. Багато хто зі знаменитостей обирали саме чорний колір для своїх суконь. Однак вони не помилилися – класичне забарвлення одягу виглядало не менш розкішно, ніж будь-яке інше.

Чорні сукні на знаменитостях



Меріквін Маандіг у сукні з паєтками та глибоким декольте і Трент Резнор / Фото Getty Images



Ніколетт Робінсон у відвертій сукні з декольте та вирізом до стегон та Леслі Одом-молодший / Фото Getty Images



Лаура Паузіні у сукні з об'ємною спідницею та з кишенями / Фото Getty Images

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Челсі Роу у сукні без бретелей з корсетом і пишною спідницею та Мартін Десмонд Роу / Фото Getty Images



Марлі Метлін у блискучій сукні з принтом і шлейфом від Vivienne Westwood / Фото Getty Images



Каутер Бен-Ханья у сукні з прямою спідницею / Фото Getty Images



Юн Ю Чжун у стриманій сукні, що підкреслює талію, і Хан Є-Рі / Фото Getty Images



Моллє Ашер у вельветовій сукні із золотими прикрасами / Фото Getty Images