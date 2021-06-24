Елізабет Олсен на роль Кхалісі: зірка "ВандаВіжн" розповіла про свій жахливий кастинг

Елізабет Олсен розповіла, що проходила прослуховування на роль неопалимої Дейєнеріс Таргарієн з "Гри престолів", але результат вийшов "жахливим" – детальніше на Кіно 24.

У подкасті для The Hollywood Reporter Елізабет Олсен зазначила, що результат вийшов просто "жахливим". Актриса не уточнила, чим саме був викликаний такий підсумок.

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За словами актриси, прослуховування проходило в невеликій кімнаті в Нью-Йорку. Олсен просто начитала уривок сценарію на камеру. За сюжетом це був момент з фіналу першого сезону, коли жива Кхалісі виходить з вогню і виголошує монолог.

Судячи з усього, такої ж думки був і керівник по кастингу, оскільки їй навіть не передзвонили з приводу ролі. У підсумку, роль Дейєнеріс Таргарієн дісталася актрисі Емілії Кларк.

Це було жахливо. Мені навіть не передзвонили,

– підсумувала Елізабет Олсен.

До речі, Елізабет Олсен отримала головну роль в проєкті HBO Max "Любов і смерть". Вона виконає роль Кенді Монтгомері з Техасу, яка в 1980 році вбила сокирою свою сусідку Бетті Гор, з чоловіком якої вона мала таємні стосунки.

Цікаво. У 2021 році HBO почала фільмування приквела "Гри престолів" – "Дім Дракона" . Прем'єра серіалу, дія якого серіалу відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини "Гри престолів", запланована на 2022 рік.

Варто підкреслити, що фільмографія Елізабет Олсен для Marvel вражає: