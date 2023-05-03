Почувалася, як у клітці, – Емма Вотсон зізналася, чому зробила перерву в кіно на 5 років

Емма Вотсон розповіла про те, чому вона пішла з кіно. Останнім повнометражним фільмом, в якому знялася актриса, став "Маленькі жінки" 2019 року.

В інтерв’ю Financial Times Вотсон зізналася, що їй було дуже важко, і вона себе почувала замкнутою.

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Емма Вотсон зізналася, чому зробила перерву в кіно на 5 років

Зйомки "Маленьких жінок" Грети Герві закінчилися наприкінці 2018 року. Після цього Емма Вотсон завершила кар’єру.

Я була не дуже щаслива, якщо чесно, мені здається, я почувала себе, як в клітці,

– сказала вона.

"Найважче мені було те, що я мала піти й продати щось, над чим у мене справді не було особливого контролю. Стояти перед фільмом і щоб кожен журналіст міг сказати: "Як це узгоджується з вашою точкою зору?". Було дуже важко бути обличчям та представником речей, у яких я не брала участі у процесі", – пояснила вона.

Вотсон продовжила: "Мене притягнули до відповідальності таким чином, що я почала сильно розчаровуватись, тому що у мене не було голосу, у мене не було права голосу".

Після закінчення франшизи про Гаррі Поттера Вотсон знялася у фільмах:

"Переваги скромників",

"Це кінець",

"Красуня і чудовисько",

"Ной";

"Маленькі жінки", причому цей останній фільм отримав шість номінацій на Оскар.

Емма Вотсон у фільмі "Маленькі жінки" / Sony Pictures

Під час перерви в акторській кар’єрі, Вотсон вирішила зайнятися сценарієм та режисурою. Минулої зими вона написала сценарій та керувала рекламною кампанією Prada. "Люди завжди казали мені, що я маю режисувати та продюсувати, навіть коли я знімалася в "Поттері", — сказала вона. "Я хвилювалася, що це було просто технічне, а не творче, і я не могла показати те, що, на мою думку, ймовірно, є моїм набором навичок. (…) Бути режисером здавалося недосяжним. Не думаю, що я була у цьому певна. Я знаю, це здається дивним. Я маю на увазі, я виросла на знімальному майданчику".

Всупереч тому, що вона не знімалася майже п’ять років, Вотсон не виключає повернення на екран. "Так, звичайно. Але я щаслива сидіти й чекати наступної правильної речі. Я люблю те, що я роблю. І я просто не хочу більше перемикатися в режим роботи. Чи має це сенс?".