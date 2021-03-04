Коли відбудеться Еммі-2021: організатори розсекретили дату церемонії

Не встигли кіномани обговорити результати Золотого глобуса, як представники премії Еммі-2021 поквапились оголосити дату урочистої церемонії. Кіноподія відгримить 19 вересня.

Телеакадемія вже підтвердила цю інформацію. Наразі невідомо, чи буде Еммі-2021 проводитись онлайн, чи, як і інші голлівудські церемонії, пройде у віртуальному режимі. Організатори повідомлять згодом формат події та її деталі.

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Відомо, що транслювати церемонію вручення Еммі будуть 2 американські телеканали – CBS і Paramount Plus. Кіноподія розпочнеться у неділю, 19 вересня. Однак через різницю в часі українці зможуть за нею стежити 20 вересня з 3 години ночі.

Як церемонія Еммі пройшла у 2020 році

Телевізійна академія одна з перших вирішила не відмовлятись від урочистої події через пандемію коронавірусу. Однак карантинні правила організатори все ж врахували. Церемонія Еммі пройшла у змішаному форматі: онлайн і офлайн. Більшість кінозірок залишились вдома та отримали статуетки з доставкою.

Тільки кілька акторів все ж з'явились у студії та долучились до ведучого Джиммі Кіммела. Графік приїзду зіркових гостей склали так, щоб уникнути скупчення людей у кулуарах премії.

І хоч подія була віртуальною, це не повпливало на настрої акторів. Всі вони причепурились до виходу у прямий ефір та показали новинки свого гардеробу.

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