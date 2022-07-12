Гра в кальмара, Ейфорія, Озарк: назвали усіх номінантів премії Еммі 2022

12 липня 2022 , 19:20
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Вже зовсім скоро, 12 вересня 2022 року у США відбудеться 74 церемонія премії Еммі. Тому сьогодні, 12 липня, представники нагороди назвали головних претендентів на перемогу. Усі номінації дивіться далі.

Номінантів премії Еммі оголошували двоє представників Голлівуду – режисерка Мелісса Фумеро та актор Джей Бі Смув. Увесь список номінантів розпочали оголошувати о 18:30 (за київським часом). Ефір з моменту оголошення претендентів ви можете подивитись тут.

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Найбільше номінацій у 2022 році на Еммі зібрав серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25 номінацій. Друге місце за кількістю претендентів зайняв "Тед Лассо" від NBC Sports – 20 номінацій, а також "Білий лотос" (HBO) – теж 20 номінацій. Третє місце за серіалом "Hacks" (HBO Max) – 17 номінацій. Щодо таких популярних кінострічок, як "Ейфорія", "Гра в кальмара", "Озарк", то вони зібрали по 16, 14 і 13 номінацій відповідно.

Номінанти Еммі 2022

Найкращий драматичний серіал

  • "Краще подзвоніть Солу"
  • "Ейфорія"
  • "Озарк"
  • "Розрив"
  • "Гра в кальмара"
  • "Дивні дива"
  • "Спадщина"
  • "Yellowjackets"

Найкращий комедійний серіал

  • "Abbott Elementary"
  • "Баррі"
  • "Зменш свій ентузіазм"
  • "Hacks"
  • "Дивовижна місіс Мейзел"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Тед Лассо"
  • "Чим ми займаємося в тінях"

Найкраща актриса в драматичному серіалі

  • Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"
  • Лора Лінні, "Озарк"
  • Мелані Лінскі, "Yellowjackets"
  • Сандра О., "Вбиваючи Єву"
  • Різ Візерспун, "Ранкове шоу"
  • Зендея, "Ейфорія"

Найкращий актор в драматичному серіалі

  • Джейсон Бейтман, "Озарк"
  • Браян Кокс, "Спадщина"
  • Лі Чон Че, "Гра в кальмара"
  • Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу"
  • Адам Скотт, "Спадщина"
  • Джеремі Стронг, "Спадщина"

Найкраща актриса в комедійному серіалі

  • Рейчел Броснан, "Дивовижна місіс Мейзел"
  • Квінта Брансон, "Abbott Elementary"
  • Кейлі Куоко, "Бортпровідниця"
  • Ель Феннінг, "Велика"
  • Ісса Рей, "Insecure"
  • Джин Смарт, "Hacks"

Найкращий актор в комедійному серіалі

  • Дональд Гловер, "Атланта"
  • Білл Гайдер, "Баррі"
  • Ніколас Голт, "Велика"
  • Стів Мартін, "Вбивства в одній будівлі"
  • Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
  • Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі

  • Тоні Коллетт, "The Staircase"
  • Джулія Гарнер, "Вигадана Анна"
  • Лілі Джеймс, "Pam & Tommy"
  • Сара Полсон, "Імпічмент: Американська історія злочинів"
  • Маргарет Квеллі, "Покоївка"
  • Аманда Сейфрід, "Вибула"

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

  • Колін Ферт, "The Staircase"
  • Ендрю Гарфілд, "Under The Banner Of Heaven"
  • Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"
  • Майкл Кітон, "Dopesick"
  • Хімеш Патель, "Станція одинадцять"
  • Себастіан Стен, "Pam & Tommy"

Найкращий мінісеріал

  • "Dopesick"
  • "Вибула"
  • "Вигадана Анна"
  • "Pam & Tommy"
  • "Білий лотос"

Найкращий телевізійний фільм

  • "Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички"
  • "Ray Donovan: The Movie"
  • "Reno 911!: The Hunt For QAnon"
  • "Гаррі Гафт"
  • "Zoey's Extraordinary Christmas"
Премія Еммі (Primetime Emmy Award) – це головна престижна премія телебачення США, що вручається жюрі Американської телевізійної академії щорічно. Перша церемонія вручення відбулася у 1949 році.

Інші списки номінантів дивіться на головному сайті премії Еммі.

Автор: Уляна Журба