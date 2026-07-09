Оголосили номінантів на премію Еммі – 2026: який серіал став лідером і встановив рекорд

8 липня Американська телеакадемія оголосила номінантів на 78-му премію Еммі-2026, визначивши головні серіальні хіти року. Цьогорічний список претендентів демонструє жорстку конкуренцію між гучними новинками та фінальними сезонами визнаних проєктів.

Грандіозна церемонія нагородження відбудеться 14 вересня. Головним фаворитом цьогорічної премії став драматичний серіал "Пітт" який очолив список із приголомшливим результатом у 25 номінацій.

Водночас у комедійному сегменті абсолютним рекордсменом виявився фінальний сезон популярного шоу "Хитрощі". Він претендує одразу на 24 нагороди.

Високі оцінки кінокритиків також отримав новий амбітний проєкт від стрімінгової платформи Apple TV+ "Бухта вдів", який у своєму дебютному сезоні виборов 19 номінацій. Крім цього, до переліку основних претендентів на престижні статуетки традиційно увійшли вже відомі глядачам телехіти: кулінарна драма "Ведмідь", шпигунський детектив "Кульгаві коні" та політичний трилер "Дипломатка".

Номінанти на премію Еммі – 2026

Найкращий драматичний серіал

"Дипломатка"

"Позолочене століття"

"Лицар сімох королівств"

"Рай"

"Пітт"

"Кульгаві коні"

"Друзі та сусіди"

Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа "Ебботт"

"Ведмідь"

"У Марго проблеми з грошима"

"Ніхто цього не хоче"

"Вбивства в одній будівлі"

"Правдива терапія"

"Бухта вдів"

"Хитрощі"

Найкращий мінісеріал

"Все її вина"

"Звір у мені"

"Сварка"

"ВДС Сент-Луїс"

"Історія кохання"

Найкращий актор драматичного серіалу

Стерлінг К. Браун – "Рай"

Гері Олдмен – "Кульгаві коні"

Марк Руффало – Task

Руфус Сьюелл –"Дипломатка"

Ноа Вайлі – "Пітт"

Найкращий актор комедійного серіалу

Яг’я Абдул-Матін II – Wonder Man

Стів Карелл – "Півень"

Метью Ріс – "Бухта вдів"

Джейсон Сігел – "Правдива терапія"

Мартін Шорт – "Убивства в одній будівлі"

Найкраща акторка драматичного серіалу

Керрі Кун – "Позолочене століття"

Чейз Інфініті – The Testaments

Кері Расселл – "Дипломатка"

Рей Сігорн – "Єдина"

Зендея – "Ейфорія"

Найкраща акторка комедійного серіалу

Квінта Брансон – "Початкова школа "Еббот"

Айо Едебірі – "Ведмідь"

Ель Фаннінг – "У Марго проблеми з грошима"

Ліза Кудроу – "Повернення"

Джин Смарт – "Хитрощі"

Найкращий актор мінісеріалу або телефільму

Різ Ахмед – Fate

Джейсон Бейтман – "Чорний кролик"

Чарлі Ганнем – Monster: The Ed Gein Story

Оскар Айзек – "Сварка"

Метью Ріс – "Звір у мені"

Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму

Клер Дейнс – "Звір у мені"

Саллі Філд – "Напрочуд кмітливі створіння"

Кері Малліган – "Сварка"

Сара Піджен –"Любовна історія"

Сара Снук – "Все її вина"

Оголошення номінантів на премію Еммі – 2026: дивіться відео онлайн

І це ще не усі номінанти. Повний список можна прочитати за посиланням.

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