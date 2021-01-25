Втрата 11 кілограмів ваги та хейтерство: Енн Гетевей розповіла про наслідки зйомок "Знедолених"

Понад 8 років минуло з прем'єри фільму "Знедолені". Днями виконавиця головної ролі Енн Гетевей розповіла, які наслідки для неї мали ці зйомки та як критика від хейтерів допомогла їй.

Джерело: The Sun

Саме стрічка "Знедолені" принесла Енн Гетевей престижну нагороду Оскар. У фільмі актриса зіграла Фантіну, а тому змушена була обстригти своє волосся та втратити 11 кілограмів ваги. Як згадує Енн Гетевей, в одному з інтерв'ю вона розповіла, що їла одну вівсянку, щоб "виглядати як мрець". Ці слова обурили людей, які засипали актрису гнівними повідомленнями. Хейтерство пішло на користь Енн Гетевей.

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"Я не хочу копирсатися в минулому, але тоді люди накинулись на мене в коментарях і ненавиділи мене. Все це виглядало дуже серйозно. Але особисто мені це пішло на користь. Це може надати сил. Так що, я б сказала: коли трапляється щось погане, не бійтеся цього, просто продовжуйте жити далі, рухайтеся далі", – розповіла Енн Гетевей.



Енн Гетевей змінила імідж для зйомок "Знедолених" / Фото Vanity Fair

Досвід нещадної критики в мережі допоміг актрисі і в кар'єрі. Тепер Енн Гетевей не сприймає якісь невдачі надто емоційно.

Вам здається, що ви можете померти від сорому і від збентеження, але насправді це не так,

– додала вона.

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"Знедолені": коротко про фільм

Фільм "Знедолені" став екранізацією однойменного роману Віктора Гюго. Всі події відбуваються у Франції на початку ХІХ століття, коли країну охопила революція. Каторжник Жан Вальжан втікає з-під варти, а на його пошуки вирушає сам інспектор Жавер, для якого справа стає особистим досягненням. Переслідування тривають роками, а в житті головного героя з'являється новий сенс – захистити доньку загиблої Фантіни.

Головні ролі у стрічці виконали:

Г'ю Джекман – Жан Вальжан

Енн Гетевей – Фантіна

Рассел Кроу – інспектор Жавер

Аманда Сейфрід – Козетта

"Знедолені": дивіться трейлер

Нова стрічка Енн Гетевей

Не оминула актриса і питань про новий фільм "Локдаун", прем'єра якого відбудеться 5 березня 2021 року. За словами Енн Гетевей, зйомки тривали у час карантину, тому емоційно було складно перебувати на знімальному майданчику. Однак дотримання заходів безпеки допомогли їй відзняти цей проєкт.

Було страшно знімати маску щодня, і тому я дійсно оцінила, що члени знімальної групи не скидали її, навіть коли зйомки переходили у жаркі павільйони. Їхній професіоналізм допоміг мені, і я була їм неймовірно вдячна,

– розповіла Енн Гетевей.

Стрічка "Локдаун" розповість про пару, яка задумала зухвале пограбування у час спалаху коронавірусу. Коли медичні маски стають невід'ємним аксесуаром, Лінда і Пакстон вирішують обікрасти ювелірний магазин. Що ж із цього вийде – глядачі побачать вже у березні 2021 року.

"Локдаун": дивіться трейлер