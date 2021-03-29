Paramount+ видалив із каталогу 2 епізоди "Губки Боба": в чому причина

Одразу 2 серії "Губки Боба" зникли із каталогу Paramount+. Причиною для цього став суперечливий зміст, який міг образити глядачів.

Мова йде про серії Mid-Life Crustacean та Snail Race, презентовані у мережі в 2003 та 2018 роках. Представники Paramount+ вже прокоментували ситуацію, пояснивши, що суперечливі епізоди виявили під час перегляду стандартів контенту.

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"Під час перегляду стандартів ми виявили, що деякі фрагменти сюжету не підходять для дітей", – пояснили представники компанії.

Що відомо про вилучені епізоди "Губки Боба"

Серія Mid-Life Crustacean з'явилась у 3 сезоні мультсеріалу. За сюжетом, містер Крабс переживає кризу середнього віку. Через нудьгу він почав більше часу проводити з головним героями серіалу – Губкою Бобом і Патріком. Разом з ними Крабс пробрався у будинок своєї матері та попорпався у її спідній білизні. Саме через це епізод вирішили прибрати із сайту стрімінгової платформи.



Суперечливі епізоди "Губки Боба" / Фото IGN

Водночас у 12 сезоні "Губки Боба" з'явився ще більш суперечливий епізод. Мова йшла про Snail Race, де Бікіні Боттом закривають на карантин. У місті вирує "молюсковий грип", який поширився через "Красті Краб". Вже на самоізоляції герої мультсеріалу стають агресивними. На думку представників Nickelodeon, в умовах пандемії коронавірусу такий епізод "Губки Боба" може образити глядачів.



Два епізоди "Губки Боба" видалили зі стрімінгових платформ / Фото IGN

Цікаво, що видаляти ці спірні епізоди "Губки Боба" у всій мережі не планують. Водночас на Amazon Prime вирішили все ж прибрати 2 серії мультсеріалу.