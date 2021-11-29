Геральд б'ється з величезним монстром: творці "Відьмака" показали новий фрагмент другого сезону
Джерело:фейсбук The Witcher Netflix
Автори серіалу ще більше підігрівають цікавість глядачів і після виходу трейлера опублікували новий фрагмент продовження. У відео ми бачимо, як Геральд змагається з величезним монстром Міріаподом. Прем’єра другого сезону запланована 17 грудня 2021 року на Netflix.
У ролику головний герой для захисту використовує Знак Квен, який створює магічний щит, що поглинає шкоду. З усім тим монстр завдає сильного удару і Відьмак відлітає у великий камінь.
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Дивіться новий фрагмент трейлеру: відео
Нові епізоди "Відьмака" – це пряме продовження історії першого сезону. Геральд та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю Каер Морхен, яку нам покажуть вперше. Крім того, глядачі побачать навчання Цірілли відьмачому ремеслу.
Назви епізодів другого сезону
- Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");
- Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхен");
- Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");
- Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");
- Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");
- Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");
- Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");
- Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).