Геральд б'ється з величезним монстром: творці "Відьмака" показали новий фрагмент другого сезону

29 листопада 2021 , 11:45
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Джерело:

фейсбук The Witcher Netflix

Автори серіалу ще більше підігрівають цікавість глядачів і після виходу трейлера опублікували новий фрагмент продовження. У відео ми бачимо, як Геральд змагається з величезним монстром Міріаподом. Прем’єра другого сезону запланована 17 грудня 2021 року на Netflix.

У ролику головний герой для захисту використовує Знак Квен, який створює магічний щит, що поглинає шкоду. З усім тим монстр завдає сильного удару і Відьмак відлітає у великий камінь.

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Дивіться новий фрагмент трейлеру: відео

 

Нові епізоди "Відьмака" – це пряме продовження історії першого сезону. Геральд та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю Каер Морхен, яку нам покажуть вперше. Крім того, глядачі побачать навчання Цірілли відьмачому ремеслу.

Назви епізодів другого сезону

  • Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");
  • Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхен");
  • Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");
  • Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");
  • Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");
  • Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");
  • Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");
  • Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).
Автор: Наталія Гулій