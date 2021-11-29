Геральд б'ється з величезним монстром: творці "Відьмака" показали новий фрагмент другого сезону

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Автори серіалу ще більше підігрівають цікавість глядачів і після виходу трейлера опублікували новий фрагмент продовження. У відео ми бачимо, як Геральд змагається з величезним монстром Міріаподом. Прем’єра другого сезону запланована 17 грудня 2021 року на Netflix.