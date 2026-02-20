3 високорейтингові серіали з Еріком Дейном, який помер внаслідок важкої хвороби
- Ерік Дейн, відомий американський актор, помер від бічного аміотрофічного склерозу у віці 53 років.
- Він здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Анатомія Грей", "Ейфорія" та "Останній корабель".
19 лютого стало відомо про смерть відомого американського актора Еріка Дейна. Він пішов із життя внаслідок важкої хвороби. На момент смерті акторові було лише 53 роки.
Про це повідомило видання People. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів та серіалів, які зробили Еріка Дейна неймовірно впізнаваним.
Які фільми та серіали з Еріком Дейном варто подивитись ввечері?
"Анатомія Грей"
Одним із найпопулярніших серіалів у кінокар'єрі Еріка Дейна є медично-драматичний серіал "Анатомія Грей". Прем'єра відбулася у 2005 році, а над проєктом працювала Шонда Раймс. Серіал розповідає про життя інтернів, ординаторів і їхніх наставників у лікарні Seattle Grace Hospital. Стрічка неабияк полюбилася глядачам і має рейтинг 7,6 бала на IMDb.
"Ейфорія"
Ще один популярний серіал, у якому зіграв актор, – це "Ейфорія". Прем'єра стрічки відбулася у 2019 році й одразу наробила великого галасу в мережі. Це яскравий, динамічний та провокаційний серіал про життя сучасних старшокласників.
Ми побачимо всі проблеми, з якими стикаються підлітки: жорстокість, залежність, психологічні травми, дружбу, кохання, інтернет та чимало іншого.
"Останній корабель"
Це американський постапокаліптичний серіал, знятий на основі роману Вільяма Брінклі. Прем'єра серіалу "Останній корабель" відбулася у 2014 році, а виходив він до 2018 року.
Стрічка налічує п'ять сезонів і має високі глядацькі рейтинги. Історія розгортається навколо глобальної пандемії, яка знищує 80% населення планети. Ерік Дейн зіграв одну з ролей у стрічці.
Що відомо про смерть Еріка Дейна?
- Відомий американський актор помер 19 лютого 2026 року.
- Менше ніж рік тому акторові діагностували бічний аміотрофічний склероз.
- На момент смерті йому було 53 роки.
- Про важку втрату повідомила його родина.
- Відомо, що Ерік Дейн був одружений із моделлю Ребекою Гейгарт, і вони мають двох дітей.
- Також відомо, що Ерік Дейн ніколи не мріяв стати актором, однак життя привело його на знімальні майданчики.
- Найбільшу популярність він здобув завдяки ролі у серіалі "Анатомія Грей", а також зіграв у стрічках "Усі жінки – відьми" та інших.