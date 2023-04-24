У добірці добре відомий вам серіал "Секс/Життя", який надихне на пристрасть, а також "Одержимість", який зараз в трендах Netflix. Гарного перегляду!

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Оригінальні еротичні серіали Netflix для пристрасного вечора

"Відданість: Історія кохання та пристрасті"

Серіал на основі роману Марко Міссіролі. У головних ролях – Мікеле Ріондіно, Лукреція Ґвїдоне, Кароліна Сала. За сюжетом, шлюб, який, на перший погляд, здавався міцним, починає розпадатися, коли вірність чоловіка починає тріщати по швах, а нові спокуси з’являються в житті подружжя.

"Відданість: Історія кохання та пристрасті": дивіться трейлер

"Нескромний погляд"

Еротичний та гостросюжетний трилер режисерки Лусіани де Олівейри. У головній ролі зіграла Дебора Насіменту ("Ріо, я люблю тебе", "Неймовірний Халк"). За сюжетом, талановита хакерка-вуаєристка опиняється втягнутою в небезпечне розслідування, коли її сусідка – секс-працівниця – раптово зникає на вихідні.

"Нескромний погляд": дивіться трейлер

"Одержимість"

У цій еротичній драмі респектабельний лондонський хірург потрапляє в інтрижку з нареченою свого сина, яка незабаром переростає в пристрасний роман. Цей роман може назавжди змінити життя героїв. У фільмі зіграли такі актори, як Річард Армітедж ("Хоббіт") та Чарлі Мерфі ("Гострі картузи").

"Одержимість": дивіться трейлер

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"Секс/Життя"

"Секс/Життя" – історія про жінку на ім'я Біллі, яка згадує своє минуле життя, коли була вільною та сексуальною, та думає про те, чи вистачає їй цього у її нинішньому житті. Вона мешкає в Нью-Йорку зі своїм чоловіком та двома дітьми, і хоча шлюб повинен приносити щастя, Біллі не може припинити думати про свої минулі спокуси. Один з ключових аспектів серіалу – це його відвертість та прямота в показі сексуальних сцен.

На сьогодні вийшло два сезони. Попри бажання глядачів, продовження не буде. Проєкт створений за мотивами роману Б. Б. Істон "44 розділи про 4 чоловіків". У головних ролях зіграли Сара Шахі, Майк Вогел та Адам Демос.

"Секс/Життя": дивіться трейлер