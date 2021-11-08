Залаштунки "Вічних" та цікаві відгуки від творців стрічки та акторів – в ексклюзивному ролику
Джерело:24 канал
Фільм стартував в українському прокаті 4 листопада. Якщо ви ще його не бачили або навпаки – запрошуємо переглянути ексклюзивне відео в українському дубляжі та ще більше дізнатися про стрічку. У ролику йдеться про те, як знімали картину і яка її особливість. Про це все ви дізнаєтеся від творців та головних акторів – Вічних.
Про що розповідає ексклюзивний фрагмент
У ролику режисерка, продюсери та актори розповідають про фільм "Вічні". Водночас у кадрі з’являються залаштунки стрічки, нам показують як знімали серіал та ексклюзивні фрагменти з фільму.
Варто почитати Анджеліна Джолі пишається, що Marvel відмовилася вирізати ЛГБТ-сцени з "Вічних"
Чому ви не спинили Таноса, усі інші війни? Ми не втручаємося у людські конфлікти, лиш захищаємо від Девіантів,
– такими словами починається ролик.
Факти про "Вічних"
- Кевін Файгі, продюсер: "У вічних йдеться про зародження Всесвіту Marvel як такого. "Вічні – справжні супергерої, їх легко запам’ятати. Проте як родина – вони далекі від ідеалу. Усе це належно упорядкувала володарка премії Оскар Хлоя Чжао. "Вічні" – це не що інше, як глобальне переосмислення всього Всесвіту Marvel";
- Нейт Мур, продюсер: "Події фільму відбуваються у світі, що постав після 4-ї частини Месників";
- Джемма Чан, Серсі: "П’ятеро з Вічних передусім мислителі, а інші п’ятеро – надзвичайної сили воїни. Це справді епічний, всеохопний фільм, масштаби якого вражають";
- Хлоя Чжао, режисерка: "З Вічними ми вирушаємо в емоційну подорож, щоб з’ясувати хто вони та що означає бути людиною";
- Сальма Гаєк, Аяк: "Це незвичайне місце, незвичайні кадри, незвичайний акторський склад. Це так захопливо: бути частиною чогось, насправді нового";
- Кумейл Нанджіані, Кінґо: "У всіх різний вигляд і різне звучання";
- Анджеліна Джолі, Тена: "Багато хто вперше проявить себе як супергерой".
"Вічні" 2021: дивіться ексклюзивний фрагмент з українським дубляжем
Що відомо про фільм "Вічні"?
- "Вічні" – 26-й фільм Marvel Studios, в якому йдеться про 10 безсмертних особистостей з надлюдськими силами. Вони були на Землі упродовж 7000 років і боролися з Девіантами;
- В Україні прем’єра "Вічних" відбулася 4 листопада;
- Фільм отримав неоднозначні відгуки. Як відомо, "Вічні" наразі показує найнижчий рейтинг від критиків. На Rotten Tomatoes оцінка стрічки стає все нижчою. 29 жовтня рейтинг від кінокритиків складав 63 %, а сьогодні, 6 листопада, вже 48 %. Але похвалили стрічку за незвичайний підхід режисера Хлої Чжао, масштабність і візуальну складову;
- Продюсерка Нейт Мур в інтерв’ю The Toronto Sun розказала, що "Вічні", найімовірніше, не матимуть продовження. Однак, рішення ще не прийняли;
- До прем’єри "Вічних" 24 канал підготував опис кожного персонажа. Нагадаємо, Фільм "Вічні" розказує про групу героїв з далекої галактики, які захищали людей з давніх часів. Коли монструозні істоти Девіанти, яких вважали зниклими, несподівано повернулись, Вічні змушені возз’єднатись, щоб захистити людство знову;
- У Саудівській Аравії, Катарі, Кувейті, Бахрейні та Омані влада заборонила транслювати "Вічних" від Marvel у кінотеатрах. Цьому посприяли ЛГБТ-сцени у стрічці. Місцеві цензори запропонували Disney вирізати сцени інтимного характеру, однак компанія відмовилася;
- Анджеліна Джолі пишається тим, що Marvel на прохання країн Перської затоки не погодилась вирізати сцени поцілунку Фастоса та його партнера у фільмі "Вічні".
Актори та ролі
- Джемма Чан – Серсі;
- Річард Медден – Ікаріс;
- Сальма – Гаєк Аяк;
- Анджеліна Джолі – Тена;
- Баррі Кіоган – Друїґ;
- Кумейл Нанджіані – Кінґо;
- Браян Тайрі Генрі – Фастос;
- Дон Лі – Ґільґамеш;
- Лорен Рідлофф – Маккарі;
- Лія Мак-Ґ’ю – Спрайт;
- Гаріш Пател – Карун.
"Вічні" 2021: дивіться трейлер до фільму онлайн