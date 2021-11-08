Залаштунки "Вічних" та цікаві відгуки від творців стрічки та акторів – в ексклюзивному ролику

Фільм стартував в українському прокаті 4 листопада. Якщо ви ще його не бачили або навпаки – запрошуємо переглянути ексклюзивне відео в українському дубляжі та ще більше дізнатися про стрічку. У ролику йдеться про те, як знімали картину і яка її особливість. Про це все ви дізнаєтеся від творців та головних акторів – Вічних.

Про що розповідає ексклюзивний фрагмент

У ролику режисерка, продюсери та актори розповідають про фільм "Вічні". Водночас у кадрі з’являються залаштунки стрічки, нам показують як знімали серіал та ексклюзивні фрагменти з фільму.

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Чому ви не спинили Таноса, усі інші війни? Ми не втручаємося у людські конфлікти, лиш захищаємо від Девіантів,

– такими словами починається ролик.

Факти про "Вічних"

Кевін Файгі, продюсер: "У вічних йдеться про зародження Всесвіту Marvel як такого. "Вічні – справжні супергерої, їх легко запам’ятати. Проте як родина – вони далекі від ідеалу. Усе це належно упорядкувала володарка премії Оскар Хлоя Чжао. "Вічні" – це не що інше, як глобальне переосмислення всього Всесвіту Marvel";

"У вічних йдеться про зародження Всесвіту Marvel як такого. "Вічні – справжні супергерої, їх легко запам’ятати. Проте як родина – вони далекі від ідеалу. Усе це належно упорядкувала володарка премії Оскар Хлоя Чжао. "Вічні" – це не що інше, як глобальне переосмислення всього Всесвіту Marvel"; Нейт Мур, продюсер: "Події фільму відбуваються у світі, що постав після 4-ї частини Месників";

"Події фільму відбуваються у світі, що постав після 4-ї частини Месників"; Джемма Чан, Серсі: "П’ятеро з Вічних передусім мислителі, а інші п’ятеро – надзвичайної сили воїни. Це справді епічний, всеохопний фільм, масштаби якого вражають";

"П’ятеро з Вічних передусім мислителі, а інші п’ятеро – надзвичайної сили воїни. Це справді епічний, всеохопний фільм, масштаби якого вражають"; Хлоя Чжао, режисерка: "З Вічними ми вирушаємо в емоційну подорож, щоб з’ясувати хто вони та що означає бути людиною";

"З Вічними ми вирушаємо в емоційну подорож, щоб з’ясувати хто вони та що означає бути людиною"; Сальма Гаєк, Аяк: "Це незвичайне місце, незвичайні кадри, незвичайний акторський склад. Це так захопливо: бути частиною чогось, насправді нового";

"Це незвичайне місце, незвичайні кадри, незвичайний акторський склад. Це так захопливо: бути частиною чогось, насправді нового"; Кумейл Нанджіані, Кінґо: "У всіх різний вигляд і різне звучання";

"У всіх різний вигляд і різне звучання"; Анджеліна Джолі, Тена: "Багато хто вперше проявить себе як супергерой".

"Вічні" 2021: дивіться ексклюзивний фрагмент з українським дубляжем

Що відомо про фільм "Вічні"?

"Вічні" – 26-й фільм Marvel Studios, в якому йдеться про 10 безсмертних особистостей з надлюдськими силами. Вони були на Землі упродовж 7000 років і боролися з Девіантами;

В Україні прем’єра "Вічних" відбулася 4 листопада;

4 листопада; Фільм отримав неоднозначні відгуки. Як відомо, "Вічні" наразі показує найнижчий рейтинг від критиків. На Rotten Tomatoes оцінка стрічки стає все нижчою. 29 жовтня рейтинг від кінокритиків складав 63 %, а сьогодні, 6 листопада, вже 48 %. Але похвалили стрічку за незвичайний підхід режисера Хлої Чжао, масштабність і візуальну складову;

Продюсерка Нейт Мур в інтерв’ю The Toronto Sun розказала, що "Вічні", найімовірніше, не матимуть продовження. Однак, рішення ще не прийняли;

До прем’єри "Вічних" 24 канал підготував опис кожного персонажа. Нагадаємо, Фільм "Вічні" розказує про групу героїв з далекої галактики, які захищали людей з давніх часів. Коли монструозні істоти Девіанти, яких вважали зниклими, несподівано повернулись, Вічні змушені возз’єднатись, щоб захистити людство знову;

У Саудівській Аравії, Катарі, Кувейті, Бахрейні та Омані влада заборонила транслювати "Вічних" від Marvel у кінотеатрах. Цьому посприяли ЛГБТ-сцени у стрічці. Місцеві цензори запропонували Disney вирізати сцени інтимного характеру, однак компанія відмовилася;

Анджеліна Джолі пишається тим, що Marvel на прохання країн Перської затоки не погодилась вирізати сцени поцілунку Фастоса та його партнера у фільмі "Вічні".

Актори та ролі

Джемма Чан – Серсі;

Річард Медден – Ікаріс;

Сальма – Гаєк Аяк;

Анджеліна Джолі – Тена;

Баррі Кіоган – Друїґ;

Кумейл Нанджіані – Кінґо;

Браян Тайрі Генрі – Фастос;

Дон Лі – Ґільґамеш;

Лорен Рідлофф – Маккарі;

Лія Мак-Ґ’ю – Спрайт;

Гаріш Пател – Карун.

"Вічні" 2021: дивіться трейлер до фільму онлайн