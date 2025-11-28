У лідерах – нова різдвяна комедія "Труднощі з шампанським". Повний рейтинг популярних стрічок розповідаємо далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Які фільми найпопулярніші на Netflix?

"Труднощі з шампанським"

Рейтинг IMDb: 6.4

Ця святкова стрічка тільки вийшла на Netflix, а вже стала лідеркою переглядів. Головна героїня – амбітна американська керівниця Сінді напередодні різдвяних свят вирушає у Францію, щоб придбати популярний бренд шампанського. Всі її плани руйнуються тоді, коли вона закохується в сина засновника цієї компанії.

"Труднощі з шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму

"Франкенштайн"

Рейтинг IMDb: 7.7

На другій сходинці – американський науково-фантастичний фільм жахів, що написаний і знятий Ґільєрмо дель Торо за мотивами однойменного роману Мері Шеллі. Головний герой – геніальний, але дуже зарозумілий вчений і його трагічно незбагненне створіння. Це найвизначніша історія про чудовисько, інтерпретація якої стала популярною вже у всьому світі.

"Франкенштайн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лише уві сні"

Рейтинг IMDb: 7.3

Цей мультфільм ідеально підійде для перегляду всією сім'єю. Дівчинка Стіві разом з молодшим братом Елліотом опиняються в казковому світі. Вони блукають химерними дорогами власних снів, щоб попросити Пана Дрімоту здійснити їхню мрію про ідеальну сім'ю.

"Лише уві сні": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у рейтингу є такі фільми:

"Різдво з колишнім";

"Потяг у снах";

"Манго";

"Ебіґейл";

"Будинок з динаміту";

"Кейпоп-мисливці на демонів";

"Жінка з каюти №10".

Які українські фільми вийшли на Netflix?

На Netflix відбулася прем'єра українського зомбі-горору "Каховський об'єкт", який цієї осені підкорив глядачів в кінотеатрах. За сюжетом, загін українських військових знаходить закинутий радянський бункер. З'ясовується, що в цьому бункері багато зомбі, які виникли через експерименти зі створення суперсолдатів у часи Холодної війни. Один з головних акторів стрічки – чинний військовий Володимир Ращук.