Обігнав "20 днів у Маріуполі": документальний фільм Антона Птушкіна встановив рекорд у прокаті

9 квітня 2024, 18:31
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Джерело:

Forbes

Фільм Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" вийшов у прокат 4 квітня. За перший вікенд він зібрав найбільшу суму як документальна стрічка.

СЕО дистриб’юторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська повідомила, що за перший вікенд у прокаті в Україні фільм зібрав 2,3 мільйона гривень. Таким чином стрічка Антона Птушкіна встановила рекорд у документальній ніші.

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Фільм Антона Птушкіна зібрав 2,3 мільйона грн за перший вікенд

Фільму "Ми, наші улюбленці та війна" вдалося обігнати у прокаті навіть оскароносну документальну картину "20 днів у Маріуполі". Цей найкасовіший український фільм зібрав 2,1 мільйона гривень за 16 вікендів.

Стрічка Антона Птушкіна встановила іще один рекорд. Мова йде про найбільший бокс-офіс за підсумками першого дня прокату. 359 тисяч гривень – це найбільша сума для документального кіно.

За перший вікенд фільм "Ми, наші улюбленці та війна" переглянули близько 13,4 тисячі глядачів.

Це однозначно успішний старт прокату для будь-якого, не лише документального фільму,
– прокоментувала такі результати Ясінська.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться трейлер онлайн

Що відомо про стрічку

  • Фільм створив тревел-блогер Антон Птушкін у співпраці з канадською кінокомпанією Yap Films. Знімання стартували 20 серпня 2022 року.
  • Фільм триває 85 хвилин та розповідає про котів, собак, ведмедів, левів, лемурів. Усі ці тварини хотіли жити так само, як і люди, що втікали від війни. Та якщо одні залишали їх вдома, інші рятували домашніх улюбленців та робили все, щоб забезпечити допомогу чотирилапим.
  • Антон Птушкін зняв близько 85 годин відео та записав 60 інтерв'ю у понад 10 містах України. Відбулися також міжнародні зйомки: в Іспанії, Польщі та Нідерландах.
Автор: Марія Касій