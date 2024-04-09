Обігнав "20 днів у Маріуполі": документальний фільм Антона Птушкіна встановив рекорд у прокаті
Джерело:Forbes
Фільм Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" вийшов у прокат 4 квітня. За перший вікенд він зібрав найбільшу суму як документальна стрічка.
СЕО дистриб’юторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська повідомила, що за перший вікенд у прокаті в Україні фільм зібрав 2,3 мільйона гривень. Таким чином стрічка Антона Птушкіна встановила рекорд у документальній ніші.
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Фільм Антона Птушкіна зібрав 2,3 мільйона грн за перший вікенд
Фільму "Ми, наші улюбленці та війна" вдалося обігнати у прокаті навіть оскароносну документальну картину "20 днів у Маріуполі". Цей найкасовіший український фільм зібрав 2,1 мільйона гривень за 16 вікендів.
Стрічка Антона Птушкіна встановила іще один рекорд. Мова йде про найбільший бокс-офіс за підсумками першого дня прокату. 359 тисяч гривень – це найбільша сума для документального кіно.
За перший вікенд фільм "Ми, наші улюбленці та війна" переглянули близько 13,4 тисячі глядачів.
Це однозначно успішний старт прокату для будь-якого, не лише документального фільму,
– прокоментувала такі результати Ясінська.
"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться трейлер онлайн
Що відомо про стрічку
- Фільм створив тревел-блогер Антон Птушкін у співпраці з канадською кінокомпанією Yap Films. Знімання стартували 20 серпня 2022 року.
- Фільм триває 85 хвилин та розповідає про котів, собак, ведмедів, левів, лемурів. Усі ці тварини хотіли жити так само, як і люди, що втікали від війни. Та якщо одні залишали їх вдома, інші рятували домашніх улюбленців та робили все, щоб забезпечити допомогу чотирилапим.
- Антон Птушкін зняв близько 85 годин відео та записав 60 інтерв'ю у понад 10 містах України. Відбулися також міжнародні зйомки: в Іспанії, Польщі та Нідерландах.