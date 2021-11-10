Фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці номінували на премію Європейської кіноакадемії

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст", знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", номінували на премію Європейської кіноакадемії – European Film Awards в категорії European Documentary.

Номінанти щойно були оголошені на Севільському фестивалі європейського кіно в Іспанії. Стрічка "Бабин Яр. Контекст" складається з 24 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів.

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Також за нагороду кіноакадемії в категорії Європейський документальний фільм змагатимуться ще 4 стрічки:

"Містер Бахман та його клас" (Mr. Bachmann and His Class), Німеччина;

(Mr. Bachmann and His Class), Німеччина; "Тікай" ( Flugt), Данія, Франція, Швеція, Норвегія;

Flugt), Данія, Франція, Швеція, Норвегія; "Приборкання саду" ( Taming the garden), Швейцарія, Німеччина, Грузія;

Taming the garden), Швейцарія, Німеччина, Грузія; "Найкрасивіший хлопчик у світі" ( The most beautiful boy in the world watch online), Швеція.

European Film Awards вручається за найбільші досягнення європейського кіно. Нагородження переможців 34-ї премії Європейської кіноакадемії відбудеться 11 грудня в Берліні.

Що відомо про фільм "Бабин Яр. Контекст"

Стрічка складається з 24 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів. Деякі матеріали фільму "Бабин Яр Контекст" можна переглянути на офіційному каналі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) у ютубі;

Фільм розповідає про масові вбивства євреїв в окупованому нацистами Києві у вересні 1941 року та про наслідки цієї трагедії;

Світова прем'єра стрічки відбулась у межах програми "Спеціальні покази" Каннського кінофестивалю;

У липні 2021 року фільм отримав премію "Золоте око" на Каннському фестивалі, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

"Бабин Яр. Контекст" 2021: дивіться уривок з фільму