Фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці номінували на премію Європейської кіноакадемії

10 листопада 2021 , 15:00
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Джерело:

Фейсбук Держкіно

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст", знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", номінували на премію Європейської кіноакадемії – European Film Awards в категорії European Documentary.

Номінанти щойно були оголошені на Севільському фестивалі європейського кіно в Іспанії. Стрічка "Бабин Яр. Контекст" складається з 24 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів.

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Також за нагороду кіноакадемії в категорії Європейський документальний фільм змагатимуться ще 4 стрічки:

  • "Містер Бахман та його клас" (Mr. Bachmann and His Class), Німеччина;
  • "Тікай" (Flugt), Данія, Франція, Швеція, Норвегія;
  • "Приборкання саду" (Taming the garden), Швейцарія, Німеччина, Грузія;
  • "Найкрасивіший хлопчик у світі" (The most beautiful boy in the world watch online), Швеція.

European Film Awards вручається за найбільші досягнення європейського кіно. Нагородження переможців 34-ї премії Європейської кіноакадемії відбудеться 11 грудня в Берліні.

Що відомо про фільм "Бабин Яр. Контекст"

  • Стрічка складається з 24 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів. Деякі матеріали фільму "Бабин Яр Контекст" можна переглянути на офіційному каналі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) у ютубі;
  • Фільм розповідає про масові вбивства євреїв в окупованому нацистами Києві у вересні 1941 року та про наслідки цієї трагедії;
  • Світова прем'єра стрічки відбулась у межах програми "Спеціальні покази" Каннського кінофестивалю;
  • У липні 2021 року фільм отримав премію "Золоте око" на Каннському фестивалі, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

"Бабин Яр. Контекст" 2021: дивіться уривок з фільму

 

Автор: Наталія Гулій