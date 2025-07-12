Він був іконою кіно: 4 фільми із легендарним Брюсом Віллісом, який сьогодні важко хворіє

12 липня 1988 року відбулася прем'єра першої частини легендарного “Міцного горішка” з Брюсом Віллісом. Тож сьогодні – чудова нагода переглянути цю та інші стрічки за участю популярного актора.

У добірці від Кіно 24 обирайте фільм із Брюсом Віллісом, який нині перебуває у важкому стані.

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У яких фільмах зіграв Брюс Вілліс?

"Міцний горішок"

Це американський бойовик 1988 року, знятий режисером Джоном МакТірнаном за романом Родеріка Торпа "Ніщо не вічне".

Дія відбувається у сучасному хмарочосі Лос-Анджелеса. В центрі сюжету – поліцейський Джон МакКлейн, який змушений вступити в смертельну боротьбу з бандою терористів. Вони захопили будівлю та взяли в заручники кілька десятків людей, і серед них – дружина Джона.

Святкова різдвяна ніч перетворилася на справжнє поле бою.

Дванадцять терористів. Один коп. Всі шанси проти Джона МакКлейна… Саме так йому подобається,

– йдеться в анонсі до стрічки.

"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі зіграли: Брюс Вілліс у ролі Джона Макклейна, Алан Рікман у ролі Ганса Грубера, Бонні Беделіа у ролі Голлі Дженейро-МакКлейн та Реджинальд Велджонсон у ролі сержанта Аль Пауелла.

Також у списку фільмів, у яких знімався важкохворий Брюс Вілліс такі стрічки:

"Кримінальне чтиво"

"Шосте відчуття"

"П'ятий елемент"

Обирайте кіноісторію собі до смаку та пориньте у світ екшну, драйву та ностальгії.

До речі, нещодавно молодша донька Брюса Вілліса розчулила мережу новими фото із важкохворим актором. Дивіться – за посиланням.