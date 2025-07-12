Він був іконою кіно: 4 фільми із легендарним Брюсом Віллісом, який сьогодні важко хворіє
- Брюс Вілліс, який зараз перебуває у важкому стані, відомий за фільмами "Міцний горішок", "Кримінальне чтиво", "Шосте відчуття" та "П'ятий елемент".
- Прем'єра "Міцного горішка" відбулася 12 липня 1988 року, в центрі сюжету – боротьба поліцейського Джона МакКлейна з терористами.
- Фільм "Міцний горішок" з Брюсом Віллісом у головній ролі став культовим бойовиком.
12 липня 1988 року відбулася прем'єра першої частини легендарного “Міцного горішка” з Брюсом Віллісом. Тож сьогодні – чудова нагода переглянути цю та інші стрічки за участю популярного актора.
У добірці від Кіно 24 обирайте фільм із Брюсом Віллісом, який нині перебуває у важкому стані.
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У яких фільмах зіграв Брюс Вілліс?
"Міцний горішок"
Це американський бойовик 1988 року, знятий режисером Джоном МакТірнаном за романом Родеріка Торпа "Ніщо не вічне".
Дія відбувається у сучасному хмарочосі Лос-Анджелеса. В центрі сюжету – поліцейський Джон МакКлейн, який змушений вступити в смертельну боротьбу з бандою терористів. Вони захопили будівлю та взяли в заручники кілька десятків людей, і серед них – дружина Джона.
Святкова різдвяна ніч перетворилася на справжнє поле бою.
Дванадцять терористів. Один коп. Всі шанси проти Джона МакКлейна… Саме так йому подобається,
– йдеться в анонсі до стрічки.
"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму
У фільмі зіграли: Брюс Вілліс у ролі Джона Макклейна, Алан Рікман у ролі Ганса Грубера, Бонні Беделіа у ролі Голлі Дженейро-МакКлейн та Реджинальд Велджонсон у ролі сержанта Аль Пауелла.
Також у списку фільмів, у яких знімався важкохворий Брюс Вілліс такі стрічки:
- "Кримінальне чтиво"
- "Шосте відчуття"
- "П'ятий елемент"
Обирайте кіноісторію собі до смаку та пориньте у світ екшну, драйву та ностальгії.
До речі, нещодавно молодша донька Брюса Вілліса розчулила мережу новими фото із важкохворим актором. Дивіться – за посиланням.