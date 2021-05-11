Автори фільму "Чорна вдова" презентували персонажні постери: фото, які вразять глядачів

Кінокомпанія Marvel готується до феєричної прем'єри року – релізу стрічки "Чорна вдова". На глядачів чекає захопливий екшен із драматичними спогадами про минуле Наташі Романової. Наразі представники фільму показали локалізовані персонажні постери.

Як повідомив дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros Kinomania LLC, Наташа Романова, відома як Чорна Вдова, подивиться у вічі темним сторінкам книги свого життя, коли зіткнеться із небезпечною змовою, пов’язаною з власним минулим. Наташу переслідує небезпечна сила, яка ні перед чим не зупиниться на шляху до її знищення. Тепер вона має розібратись і зі своїм шпигунським минулим, і зі стосунками, які зруйнувала ще до того, як приєдналась до Месників.

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Пропонуємо переглянути ефектні персонажні постери до фільму.



Скарлетт Йоганссон у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC



Рейчел Вайс у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC



Девід Гарбор у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC



О. Т. Фагбенлі у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC



Флоренс П’ю у фільмі "Чорна вдова" / Фото Kinomania LLC

Акторський склад фільму "Чорна вдова"

Скарлетт Йоганссон ("Месники", "Привид у броні", "Книга джунглів");

Девід Гарбор ("Дивні дива", "Загін самогубців", "Хеллбой");

Флоренс П'ю ("Сонцестояння");

Рейчел Вайс ("Костянтин: Володар темряви", "Спадок Борна", "Фонтан");

О. Т. Фаґбенлі

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"Чорна вдова": коротко про фільм

Режисеркою "Чорної вдови" стала Кейт Шортланд – перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм Marvel.

Події фільму відбуватимуться після фільму "Перший месник: Протистояння". Це перша повнометражна стрічка 4 фази кіновсесвіту Marvel.

Противниками супергероїні буде небезпечний Наглядач (Тоні Мастерс), а також найманці із КДБ, які володіють такими ж навичками, як і Чорна вдова.

Прем'єру "Чорної вдови" кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Наразі презентація в Україні запланована на 8 липня 2021 року.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер