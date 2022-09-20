Вперше на британському телебаченні: BBC покаже фільм "День українського добровольця"

BBC купила права на показ повнометражного документального фільму "День українського добровольця", який був знятий після 24-го лютого. Це сталося вперше в історії британського телебачення.

Український фільм "День українського добровольця" покажуть на ВВС у праймтайм у вівторок, 20 вересня, повідомляє 24 канал. Як з'ясувалося, перемовини почалися ще до світової прем'єри стрічки у червні.

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BBC покаже "День українського добровольця"

Прем'єра українського кіно на британському телебаченні відбудеться в рамках проєкту BBC Storyville. Його мета – показати найкращі світові документальні фільми глядачам Сполученого Королівства.

Це важлива історія, не лише тому, що розповідає історію одного дня з війни в Україні, а й тому, що це фільм, створений українцями й веде оповідь з української перспективи. Це вперше на британському телебаченні – фільм про війну в Україні, створений виключно українцями,

– прокоментувала шеф-редакторка BBC Storyville Люсі Кон.

Продюсер фільму Ігор Савиченко каже, що "День українського добровольця" подобається іноземній публіці, яка втомилася від сухих звітів чиновників, бо фільм – це емоційне занурення в тему війни в Україні.

"Кіно – це також і культурна дипломатія. Як глядач нас побачить, що відчує і як ми можемо допомогти нашим послам і консулам збирати зброю, щоби наблизити перемогу. Британці вже на практиці допомагають, але після показу фільму, сподіваюся, нашому посольству працювати буде трохи легше", – висловився Ігор Савиченко.

Кадр з фільму "День українського добровольця" / Фото з пресслужби "Вавилон'13"