В Україні вийде історичний фільм про молодого Довженка, який стане легендарним: коли прем'єра

Стало відомо, що в Україні зняли фільм про легендарного Олександра Довженка. Стрічку вже презентували на Каннському кінофестивалі. Також повідомляється, що прем’єра відбудеться і в Україні.

У центрі цієї історії – молодий Олександр Довженко, який приїздить до Одеси, аби зняти свій перший фільм. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше подробиць про цю довгоочікувану кіноісторію.

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Що відомо про фільм "Довженко. Легенда українського кіно": про що сюжет, коли прем'єра

У центрі цієї історії – молодий Олександр Довженко, який приїздить, аби зняти свій перший фільм. Стрічка переносить глядача в Одесу 1926 року. У цей період місто відроджується після потрясінь, живе джазом, балетом, боксом і великими мріями про якісне українське кіно.

Мета Олександра Довженка – справжнє мистецтво, та перед ним постає жорстока реальність: НКВС вимагає ідеологічної пропаганди замість пошуків краси. На межі зриву Довженко знаходить опору – у дружбі. Разом вони наважуються зняти стрічку, що виходить за рамки дозволеного. Це фільм про свободу.

"Довженко. Легенда українського кіно": дивіться онлайн трейлер фільму

У трейлері можна побачити, що одну з головних ролей зіграв Григорій Бакланов – актор, який став популярним завдяки театральним проєктам і серіалу "Спіймати Кайдаша". Окрім цього Григорій знявся в одному із найуспішніших українських стрічок 2025 року – "Кохання та полум'я". Також у стрічці про Довженка зіграв Максим Самчик, відомий за українським серіалом "Одна родина".

До речі, відомо, що прем'єра в Україні відбудеться аж у 2026 році. Однак ця історична стрічка справді варта того, щоб її чекати – і неодмінно побачити.