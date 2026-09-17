Мільйон підписників чи кохання: тизер нової української романтичної комедії "Емілі в Emily"

Що робити блогерці-мільйонниці, якщо одного дня вона раптом залишається без своєї сторінки у соцмережах? Варіант "видихнути й пожити для себе" навіть не розглядаємо. Героїня нової української романтичної комедії "Емілі в Emily" вирушає на модний курорт повертати популярність, а знаходить там кохання.

24 Канал пропонує подивитись перший тизер стрічки, яка вийде у кінотеатрах 11 лютого 2027 року, якраз напередодні Дня святого Валентина.

Про що буде в фільмі "Емілі в Emily"

"Емілі в Emily": дивитись тизер

Головна героїня Емілія – популярна блогерка з мільйонною аудиторією. Після втрати сторінки вона їде на курорт у пошуках нового контенту, лайків і, бажано, ще кількох сотень тисяч підписників. Але замість чергового вірусного ролика зустрічає Макса й закохується.

Історією Емілі та Макса творці не обмежаться. У фільмі покажуть кілька різних любовних ліній: перше підліткове захоплення, спробу колишнього подружжя знову дати стосункам шанс і навіть роман людей поважного віку.

Деталі зйомок фільму "Емілі в Emily"

Емілі зіграла Олександра Демидова, студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Її екранним коханим Максом став Кирило Яблучанський, який також навчається у цьому університеті.

За словами Демидової, фільм створювався в атмосфері довіри й любові, а сама історія має допомогти глядачам хоча б ненадовго відволіктися від щоденних проблем.

У стрічці також з'являться Станіслав Боклан, Андрій Ісаєнко, Юрій Горбунов, Дарія Петрожицька, Олена Хохлаткіна, Леся Самаєва, Катерина Варченко, Артем Пльондер, Володимир Ращук, Лариса Руснак та інші українські актори.

Мода, Львів і багато українських брендів

Над гардеробом Емілі працювали художниця з костюмів Катерина Навроцька та стилістка Аліса Пяткова, а значну частину одягу й аксесуарів для фільму надали українські бренди.

Зйомки проходили навесні та влітку 2026 року в Emily Resort поблизу Львова, а також у самому Львові та Києві.

Режисером став Олексій Єсаков, який працював над "Песиками" та "Потягом "Червона рута". Продюсером виступив Юрій Горбунов, а сценарій написали Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Олексій Приходько.

А вже зовсім скоро в українських кінотеатрах відбудеться прем’єра ще однієї вітчизняної стрічки – цього разу про спецоперацію ГУР.



