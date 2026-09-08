Реальна спецоперація ГУР стане фільмом: коли вийде "ГУР: Код "Сікора""

В основу фільму поклали реальну спецоперацію ГУР МО України, під час якої українські розвідники змусили російського пілота перегнати військовий гелікоптер на підконтрольну Україні територію.

Як повідомляє 24 Канал, стрічка отримала назву "ГУР: Код "Сікора"". Її прем'єра в українських кінотеатрах запланована на листопад цього року. А от 7 вересня, у День воєнної розвідки України, творці представили офіційний трейлер і постер фільму.

Про що фільм "ГУР: Код "Сікора""

В основу сюжету поклали спецоперацію "Синицям, проведену українською розвідкою у серпні 2023 року. Тоді українським розвідникам вдалося переконати російського військового пілота перегнати на територію України сучасний військово-транспортний гелікоптер. Разом із ним росіянин вивіз важливе секретне обладнання.

За словами співпродюсера фільму Артема Шевченка, ця операція є унікальною та за масштабом і задумом нагадує відому ізраїльську операцію "Діамант", під час якої Моссад отримав радянський винищувач.

У фільмі, однак, буде не лише документальна складова. Творці додали художній вимисел, шпигунську інтригу, особисту драму та несподіваний фінал.



"ГУР: Код "Сікора"": дивитись трейлер

Хто зіграв у фільмі

Одну з головних ролей виконав Ахтем Сеітаблаєв, який одночасно виступив режисером стрічки. Також у фільмі зіграли Ангеліна Усанова та Максим Девізоров.

Для Усанової ця роль стала дебютом у повнометражному кіно. Акторка довго готувалася до зйомок: займалася бойовими мистецтвами та стрільбою, а складні трюки виконувала самостійно.

Зйомки проходили в Україні та Іспанії, зокрема фінальні сцени створювали на мальовничому узбережжі Іспанії. Як повідомляють творці фільму – "ГУР: Код “Сікора"" вийде в український кінопрокат 12 листопада 2026 року.

І якщо готуватись до прем’єр українського кіно завчасно - то додайте собі до списку “сходити на різдвяну стрічку про Миколая”, яка вийде у прокат еж у листопаді.