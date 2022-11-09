З’явився трейлер "Кита" з Бренданом Фрейзером, який розплакався на Венеційському кінофестивалі

Стрічка "Кит", у якій голлівудський актор Брендан Фрейзер зіграв майже 200-кілограмового гея, прикутого до колісного крісла, отримала перший трейлер. Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі.

У Венеції Брендана Фрейзера переповнювали емоції, а глядачі аплодували шість хвилин. Яким вийшов трейлер, і детальніше про стрічку – читайте нижче.

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"Кит": сюжет і трейлер

У "Киті" Фрейзер грає людину, яка страждає на важке ожиріння, але щосили намагається зберегти стосунки зі своєю 17-річною дочкою, яку грає зірка серіалу "Дивні дива" Седі Сінк. До акторського складу другого плану також входять Хонг Чау, Саманта Мортон та Тай Сімпкінс. Фільм заснований на однойменній п'єсі Семюеля Хантера.

Щоб зіграти головного героя у фільмі, Фрейзер носив костюм-протез, який додавав у вазі. Актор проводив цілих шість годин у кріслі гримера щодня, щоб повністю перетворитися на персонажа. В інтерв'ю перед венеціанською прем'єрою фільму, Фрейзер поділився, що його штучний костюм був "громіздким і не зовсім зручним", додавши: "Торс був майже як сорочка з рукавами, які були відшліфовані вручну, щоб виглядати ідентично, як людська шкіра, аж до вибитого вручну волосся". У огляді "Кита" кінокритик Variety назвав гру Фрейзера зворушливою і насиченою.

У короткому ролику, як бачимо, показали лише кілька кадрів з фільму, а сам актор Фрейзер у гримі з’явився лише з одного емоційного ракурсу.

"Кит" 2022: дивіться трейлер онлайн

У кінотеатрах фільм покажуть у грудні 2022 року.