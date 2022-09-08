Фільм "Клондайк" про катастрофу MH17 – претендент від України на боротьбу за премію Оскар-2023
Джерело:Український Оскарівський Комітет
Український Оскарівський комітет 8 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на премію Оскар-2023 у номінації “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Ним стала стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач.
Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Алік Шпилюк.
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Фільм "Клондайк" – претендент від України на боротьбу за премію Оскар-2023
За словами Українського Оскарівського Комітету, драматична стрічка розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.
До речі, 95-й Оскар відбудеться 12 березня 2023 року.
Тема міжнародної авіакатастрофи MH17 – привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні,
– прокоментувала Марина Ер Горбач.
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Акторський склад
Головну роль виконала Оксана Черкашина ("Погані дороги"), акторка театру і кіно, володарка Премії кінокритиків "Кіноколо". Доповнили каст Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").
Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини
Фестивальне життя фільму
Світова прем’єра стрічки відбулася на Санденсі — найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де вона здобула Приз за Найкращу режисуру. Відзнака й участь стали для України історичним, адже "Клондайк" став першим українським ігровим фільмом, який представили в програмі міжнародного конкурсу фестивалю.
Також стрічку побачили на Берлінале в програмі Panorama, яка фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Фільм здобув дві нагороди – призи Екуменічного журі та Глядацьких симпатій.
Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини
Рейтинг картини у світі
На IMDb "Клондайк" оцінили на 7,3 бала з 10, а на сайті Rotten Tomatoes — 95 %. Фільм тепло сприйняли критики й залишили схвальні відгуки такі видання: Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa. Зокрема медіа Vox віднесло "Клондайк" у список найкращих фільмів, які цього року стануть найбільш обговорюваними.
Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини
Українські фільми незалежної України, які претендували на Оскар
- 1997 рік – "Приятель небіжчика" В'ячеслава Криштофовича;
- 2003 рік – "Мамай" Олеся Саніна;
- 2004 рік – "Водій для Віри" Павла Чухрая;
- 2006 рік – "Аврора" Оксани Байрак;
- 2008 рік – "Ілюзія страху" Олександра Кірієнка;
- 2012 рік – "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" Михайла Іллєнка;
- 2013 рік – "Параджанов" Олени Фетісової, Сержа Аведікяна;
- 2014 рік – "Поводир" Олеся Саніна;
- 2016 рік – "Українські шерифи" Романа Бондарчука;
- 2017 рік – "Рівень чорного" Валентина Васяновича;
- 2018 рік – "Донбас" Сергія Лозниці;
- 2019 рік – "Додому" Нарімана Алієва;
- 2020 рік – "Атлантида" Валентина Васяновича.
- 2021 рік – "Погані дороги" Наталки Ворожбит.