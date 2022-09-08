Фільм "Клондайк" про катастрофу MH17 – претендент від України на боротьбу за премію Оскар-2023

Український Оскарівський комітет 8 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на премію Оскар-2023 у номінації “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Ним стала стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач.

Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Алік Шпилюк.

До теми Іллєнко, Васянович, Алієв: Українська Кіноакадемія назвала склад Оскарівського комітету

Фільм "Клондайк" – претендент від України на боротьбу за премію Оскар-2023

За словами Українського Оскарівського Комітету, драматична стрічка розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

До речі, 95-й Оскар відбудеться 12 березня 2023 року.

Тема міжнародної авіакатастрофи MH17 – привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні,

– прокоментувала Марина Ер Горбач.

"Клондайк" 2022: дивіться трейлер картини

Акторський склад

Головну роль виконала Оксана Черкашина ("Погані дороги"), акторка театру і кіно, володарка Премії кінокритиків "Кіноколо". Доповнили каст Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").



Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини

Фестивальне життя фільму

Світова прем’єра стрічки відбулася на Санденсі — найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де вона здобула Приз за Найкращу режисуру. Відзнака й участь стали для України історичним, адже "Клондайк" став першим українським ігровим фільмом, який представили в програмі міжнародного конкурсу фестивалю.

Також стрічку побачили на Берлінале в програмі Panorama, яка фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Фільм здобув дві нагороди – призи Екуменічного журі та Глядацьких симпатій.



Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини

Рейтинг картини у світі

На IMDb "Клондайк" оцінили на 7,3 бала з 10, а на сайті Rotten Tomatoes — 95 %. Фільм тепло сприйняли критики й залишили схвальні відгуки такі видання: Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa. Зокрема медіа Vox віднесло "Клондайк" у список найкращих фільмів, які цього року стануть найбільш обговорюваними.



Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини

Українські фільми незалежної України, які претендували на Оскар