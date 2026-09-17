Цю романтичну комедію знають усі: але спочатку вона мала бути похмурою драмою

Є фільми, які не потрібно представляти. Достатньо червоної сукні, величезного намиста і Джулії Робертс із тією самою усмішкою – і в голові вже автоматично вмикається пісня "Pretty Woman". Хоча найцікавіше, що спочатку творці взагалі не планували знімати романтичну казку. Як розповідає 24 Канал "Красуня" вийшла у 1990 році й перетворила 22-річну Джулію Робертс на одну з головних зірок Голлівуду. Ч

Як розповідає 24 Канал "Красуня" вийшла у 1990 році й перетворила 22-річну Джулію Робертс на одну з головних зірок Голлівуду. Через понад три десятиліття фільм має 7,1 бала на IMDb, а його касові збори перевищили 463 мільйони доларів.

"Красуня"

Рік: 1990

Жанр: романтична комедія

Режисер: Гаррі Маршалл

У ролях: Джулія Робертс, Річард Гір, Джейсон Александер, Лора Сан Джакомо, Гектор Елізондо, Ральф Белламі.

Про що фільм "Красуня"



Фільм "Красуня" / Фото imdb



Едвард Льюїс – дуже багатий бізнесмен, який приїжджає до Лос-Анджелеса у справах. Випадково він знайомиться з Вівіан Ворд – секс-працівницею з Голлівудського бульвару – і пропонує їй провести з ним кілька днів та супроводжувати на ділових заходах. Домовленість проста: гроші в обмін на компанію. Принаймні так вони думають спочатку.

Далі маємо дороге вбрання, Беверлі-Гіллз, оперу, знамените повернення Вівіан до магазину, де її раніше відмовилися обслуговувати, і поступове усвідомлення двох дорослих людей, що контракт якось непомітно перетворився на почуття.

Спочатку це мала бути зовсім не романтична комедія

Перший сценарій Джей Ф. Лоутона називався "3000" – саме стільки доларів Едвард мав заплатити Вівіан. І це була похмура соціальна драма про проституцію в Лос-Анджелесі, а не сучасна історія про Попелюшку.

У початковій версії Вівіан мала наркотичну залежність, а фінал був максимально далеким від романтики: Едвард залишав її там, де зустрів, і ніякого героя з квітами на білому лімузині не передбачалося.

Після того як проєкт потрапив до Touchstone Pictures, історію почали переписувати. Гаррі Маршалл побачив у ній потенціал сучасної казки – і похмура драма поступово стала тією "Красунею", яку знає весь світ.

Джулія Робертс могла втратити роль



Фільм "Красуня" / Фото imdb



Робертс отримала роль ще на ранньому етапі, однак після переходу проєкту до Disney її участь уже не була гарантованою. Гаррі Маршалл усе ж зустрівся з акторкою – і вона залишилася у фільмі.

З Річардом Гіром теж усе було непросто. Спочатку актор від ролі відмовився. За даними Los Angeles Times, Маршалл і Робертс навіть прилетіли до Нью-Йорка, щоб переконати його змінити рішення.

Цікаві факти про фільм "Красуня"



Фільм "Красуня" / Фото imdb

Один із найвідоміших моментів фільму – коли Едвард показує Вівіан коштовне намисто й раптом захлопує футляр просто перед її рукою. Цього не було у сценарії. Гаррі Маршалл попросив Річарда Гіра пожартувати над Робертс, але самій акторці нічого не сказали. Її здивування і знаменитий сміх були справжніми – режисер вирішив залишити дубль у фільмі.

На культовому постері – не тіло Джулії Робертс А ось маленька голлівудська магія ще до епохи Instagram-фільтрів. На легендарному постері до "Красуні" використали тіло дублерки Шеллі Мішель, а голову Джулії Робертс додали окремо. Мішель також дублювала акторку в окремих сценах фільму.

Червона сукня могла бути чорною. Легендарний образ Вівіан для походу в оперу теж міг виглядати зовсім інакше. Студія хотіла чорну сукню, однак художниця з костюмів Мерилін Венс наполягла на червоній. Після кількох камерних тестів переміг саме яскраво-червоний варіант.

Річард Гір справді грав на піаніно Сцена, де Едвард грає на піаніно в порожній залі готелю, теж має невеликий сюрприз: Річард Гір грав сам, а музичну композицію він навіть написав власноруч.

Фільм заробив у десятки разів більше за свій бюджет Бюджет "Красуні" становив приблизно 14 мільйонів доларів, а світові збори сягнули понад 463 мільйонів.

Крім того, Джулія Робертс отримала за роль Вівіан номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Раніше ми розповідали про те, як знімили улюблений всіма фільм з Одрі Гепберн у головній ролі.