Фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці виграв "Золоте око" Каннського фестивалю 2021

Журі 74-го Каннського кінофестивалю, який цьогоріч тривав з 6 по 17 липня, визнало фільм "Бабин Яр. Контекст" українського режисера Сергія Лозниці кращою документальною стрічкою. Це вже друга українська картина, яка виграла приз цьогоріч у Каннах - деталі на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст", знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", отримав премію "Золоте око" на Каннському фестивалі, кіно розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

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Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти більш широкої аудиторії по всьому світу. Та, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важлива для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події. Велике дякую!,

– наголосив режисер Сергій Лозниця.

Чим вразив Канни український фільм

Як повідомляє Держкіно, проєкт "Бабин Яр. Контекст" складається з 24 епізодів, змонтованих з унікальних архівних матеріалів. У фільмі презентують зафіксовані кадри розслідування та свідчень про масові вбивства в окупованому нацистами Києві, що відбувались у вересні 1941 року та про наслідки цієї трагедії.

Деякі матеріали фільму "Бабин Яр Контекст" можна переглянути на офіційному каналі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) у ютубі.

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