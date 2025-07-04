Геніальне кіно чи марнування часу: чи варто дивитися фільм "Матеріалісти"

12 червня 2025 року відбулась прем'єра мелодраматичного фільму "Матеріалісти". Це найновіша стрічка з зірковим кастом. Серед акторів, які зіграли у мелодрамі: Дакота Джонсон, Кріс Еванс, Петро Паскаль та інші.

У мережі можна прочитати абсолютно різні коментарі після перегляду. Тому чимало глядачів вагаються, чи варто дивитись стрічку. На Кіно 24 ми зібрали список відгуків, які допоможуть зробити вам правильний вибір.

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Про що фільм "Матеріалісти" та чи варто його дивитись

У центрі сюжету фільму Люсі, яка є шлюбною менеджеркою з Нью-Йорку. Вона відмінно розбирається у людях і вміє знаходити кохання для будь-якої жінки чи чоловіка.

Однак сама вона – самотня, і коли перед нею постає вибір – ідеальний новий хлопець чи недосконалий колишній, їй дуже важко обрати для себе справжнє кохання.

"Матеріалісти": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачі розділились на декілька таборів, дехто вважає що стрічка – геніальна, а дехто думає, що перегляд "Матеріалістів" – це марнування часу. Ось, що пишуть у мережі:

"Дакота – шикарна у цьому фільмі."

"Фільм про мораль стосунків, безліч критеріїв для оцінки сумісності між парами та схожість у цих критеріях. Героїня працює у фірмі з підбору пар і має власну любовну лінію. Фільм середній, нічого нового. Потішив каст: Паскаль і Еванс круто виглядали."

"Хороша історія, яка однозначно варта перегляду та змушує замислитися над багатьма речами. Неймовірна Дакота та прекрасні головні герої."

"Просто приємна інді-мелодрама. Так, це щось більш базове, ніж дебютна робота Селін Сонг, але все ж – достойна мейнстримна стрічка."

"Розвиток сюжету не має жодного сенсу, але принаймні знято гарно і стильно. А Дакота, як завжди, розкішна."

"Дуже красиво знятий фільм – естетичне задоволення. Але він радше для дівчат, змушує замислитися: а що потрібно тобі? Кінцівка засмучує – черговий вибір безрозсудного кохання, що логічний у молодості, але не у віці героїні."

"Максимально нудно – 1/10. І то один бал за гарну зйомку та чудових акторів. Головна героїня весь фільм не може визначитися, що для неї важливіше: гроші чи кохання."

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